Juričan poslao pismo Davoru Bernardiću: 'Berice, crve mali'

Dario Juričan odgovorio je predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću koji je u četvrtak za N1 rekao da Juričan "vjerojatno ima neki interes u kinu Europa".

- Očito ima, kad se toliko zalaže za to. To je nešto što je, mislim, njemu izrazito važno, ali to ćete pitati njega - rekao je Bernardić.

Juričan mu nije ostao dužan te mu je, kao i drugim političarima, poslao pismo koje je objavio na svojem Facebook profilu, a koje prenosimo u cijelosti:

Dragi moj Bero,

pratio sam s osobitom pažnjom tvoje gostovanje na N1 televiziji.

Nakon što sam javno objavio da si moj kandidat za gradonačelnika Zagreba, ti mi ne uzvraćaš ljubav i nećeš se kandidirati. Tužan sam zbog toga, Bero.

Kako ću mom psu Ginu, koji je namjeravao glasati za tebe, objasniti da si sitni kalkulant i kukavica?

Nazvao si me jučer "kolegom". Lijepo mi je bilo čuti da si me prihvatio, mene kao podržavatelja korupcije. Ja sam pohvalio tvoj potez što si, u pravom duhu korupcije, uzeo Cotrugli stipendiju. Sad čekam još samo tvog pajdu Bandića, da me i taj nazove kolegom i dođe na svijetlu stranu korupcije. Naš pokret raste iz dana u dan!

Također strpljivo čekam da otvoriš kino Europa 8. 4. 2020., i to zato, politička dangubo, što je to u interesu i mene i svih Zagrepčana, jer ga je iz dišpeta zatvorio tvoj pajdo, rezač etiketa Mila Bandić, a da nije napravio plan renovacije, niti osigurao novac u gradskom proračunu.

To je najveće reprezentativno kino u centru Zagreba, ili ukratko Bero, znam da otežano kopčaš - stvar od javnog interesa.

Ako te, kao i Bandića, muči šank u kinu– evo Bero, odma ćemo i to riješiti, i njega će dobiti tvoj pajdo Dalibor Bastalec koji ima iskustvo s ugostiteljstvom u centru Zagreba. Sjećaš ga se, išao si mu po rođendanima, a sad ga se javno odričeš i nazivaš ga vatrogascem.

A pajdo Bastalec savjetnik je gradonačelnika Bandića, ured mu je ravno preko puta Bandićevog.

Berice, Berice... Crve mali.

Nešto me jako zanima - kad Bandićev savjetnik Bastalec ide, recimo, na gablec s tvojim kumom Tihomirom Barišićem koji radi kao voditelj u Bandićevom Gradskom ured za prostorno uređenje, a ujedno je i potpredsjednik SDP-a Zagreb, jel oni stignu - dok polako gablaju janjetinu, jer drukčije ni ne ide - riješiti sve probleme ovog svijeta, od nuklearnog razoružanja do klimatskih promjena, ili se koncentriraju na ono lokalno, na problematiku adventskih kućica? Pod starim geslom "misli globalno, djeluj lokalno"?

Uvjeren sam Bero da tvoji kumovski revolucionari razvaljuju Bandićev sistem iznutra, evo, ide već deseta godina. Ili da te citiram od jučer Bero:

„Ljudi kada vide da dužnosnici na funkcijama pogoduju sebi, a ne javnom interesu, gube povjerenje u institucije. Zato SDP ima plan za beskompromisnu borbu protiv korupcije i u svakom području ima kvalitetne ljude koji mogu doprinijeti da ti sektori krenu na bolje.“

Bero, ja se s tim slažem, ako sam dobro razumio pročitano: uz beskompromisnu borbu na gablecu s janjetinom, ako imaš kvalitetne kumove svaki sektor može krenuti na bolje...

Učinio si puno za rast i razvoj demokracije Bero, narod ti je vječno zahvalan, a ja se nadam da ćeš se sad malo odmoriti u Zagrebačkom holdingu. Preporučam ti Upravljanje projektima, tamo šefuje Bandićeva bivša administrativna tajnica Marija Caharija. Čeka te prijateljsko okruženje. Lako ćeš se, kao i Caharija, sa svojim kvalifikacijama uklopiti u to okruženje.

Dario Juričan, gradonačelnik svemira