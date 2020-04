Juričan princu Charlesu: Vaša donacija završit će kod Bandića

Britanski princ Charles pismom se obratio predsjedniku Zoranu Milanoviću u kojem je izrazio 'duboku potresenost' zbog potresa kojeg je pretrpio Zagreb 22.ožujka. Osim toga, donirao je i novac u Fond RH za obnovu grada.

- Budući da moja supruga i ja imamo tako drage i posebne uspomene na posjet Hrvatskoj prije četiri godine, neizmjerno me šokiralo čuti da je toliko vrijednih povijesnih zgrada u Zagrebu pretrpjelo toliku štetu - rekao je britanski princ Zoranu Milanoviću.

Bivši predsjednički kandidat Dario Juričan na svom Facebook profilu ostavio je, kako je napisao, 'otvoreno pismo princu Charlesu'. Juričan je 'prozvao' princa da novce za Zagreb nije uplatio u fond koji je osnovao zagrebački gradonačelnik Milan Bandić jer za njega misli da je kriminalac, ali da se pritom ne brine.

- Žao mi je bilo čuti što donaciju dajete Fondu Vlade Republike Hrvatske za obnovu Zagreba, kada taj fond vodi Vlada koja do danas nije objavila stanje na računu tog fonda, za razliku od zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji transparentno obavještava javnost o stanju fonda.cTakođer, Milan Bandić novac vraća natrag u ekonomske tokove! Doduše, to radi tako da članovi njegove stranke pokupe najviše vrhnja, ali Vlada čuva novac od čega ama baš nitko nema koristi! Također vam, Charles, napominjem da je Bandić neosuđivana osoba, veliki katolik i prijatelj svih vrijednost, vi samo recite koje, on će već naći način da je prigrli! Da se vratimo na bitno – iz Vlade RH koju vodi premijer Plenković su pod teretom afera, potencijalnog kriminalnog progona ili nesposobnosti otišli ministri: Lovro Kuščević, Goran Marić, Tomislav Tolušić, Gabrijela Žalac, Nada Murganić, Milan Kujundžić... Te ljude je osobno birao premijer Plenković te je njima zapovijedao. Što vam to govori o njemu? Gradonačelnika Bandića, pak, nije morao napustiti nitko. Nego, prinče Charles, da vas ipak umirim, premijer Plenković i gradonačelnik Bandić su partneri. Dobri partneri. Niti jedan od njih nije osuđivani kriminalac. Niti jedan od njih ne bi krao, prije bi im se ruke osušile! Oba su katolici i ne podržavaju rad nedjeljom. Dakle, prinče Charles, sve je u redu, vaš novac će Plenković dati Bandiću. Srdačno! - napisao je Juričan.

