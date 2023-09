Jurij Andruhovyč: Totalni rat u Ukrajini bio je očekivan

Totalni rat od strane Rusije prema Ukrajini bio je očekivan 'siže', poručio je ukrajinski pjesnik, esejist i prevoditelj Jurij Andruhovyč prilikom predstavljanja svoga romana "Radio Noć" na tribini Razotkrivanje u sklopu Festivala svjetske književnosti u utorak.

- Narančasta revolucija nastala je zbog brutalnog uplitanja u izbore i rezultate od strane Rusije, Majdan - također zbog uplitanja Rusije, no svaki pokušaj završio je porazom. Jedino što im je preostalo bili su tenkovi i potpuni rat. Ništa drugo, od krivotvorenja izbora do ubijanja onih koji su protestirali, nije pomoglo. Zato i mislim da je ovo očekivani siže- kazao je na tribini.

Jedan od najpoznatijih ukrajinskih pjesnika, prozaista, esejista i prevoditelja Jurij Andruhovyč autor je niza pjesničkih zbirki i proznih djela poput "Rekreacije", "Ljubavnika Justicije" te romansiranih memoara "Leksikon intimnih gradova".

Njegov aktualni naslov, glazbeni roman "Radio Noć", koji je izašao u Frakturi u prijevodu Ande Dugandžić i Dariye Pavlešen, prati junaka Josipa Rotskog, revolucionara i pijanista, do zatvorskog otoka na nultom meridijanu, odakle u eter emitira svoju glazbu i poeziju, svoju priču.

- Radio Noć" odražava dramatičnu političku povijest suvremene Ukrajine, ali i nudi najbolji soundtrack – koji, između ostalih, čine Tom Waits, Rolling Stones i David Bowie- kaže se u najavi Frakture.

Andruhovyč je kazao da se radi o romanu o "određenom razdoblju i stepenici koja određuje sudbinu Ukrajine", dodavši da je svjesno izbjegavao ocrtavanje točnog imenovanja zemlje.

- Ne spominjem ime Ukrajina, niti naziv grada Kijeva. Ne znamo je li Josip Rotski, protagonist, zapravo iz Ukrajine- ističe.

Andruhovyč smatra da je filozofija ukrajinske neovisnosti da mora postati dio civilizirane zapadne Europe, a filozofija ruskoga imperijalizma da to ne dopusti, jer na taj način „gubi smisao svoga postojanja.“

- 90-tih je bilo neobično da smo dobili neovisnost bez kapi krvi, za koju su se mnoge generacije borile- ustvrdio je.

- Mnogima od nas to je bio znak potpuno promijenjenog postmodernističoga svijeta u kojemu nestaje nasilje i mržnja, a nastaje nešto novo. To nažalost nije to. To je bila odgođena i prolongirana situacija rata- kazao je.

Moderatorica razgovora bila je urednica Sanja Jovičić, a razgovor je pratio simultani prijevod Dariye Pavlešen.