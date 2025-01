Jurili u rodilište pa ih zaustavili policajci: 'Pomogli su nam da mali Luka sretno dođe na svijet'

Vidio sam policijsku rotaciju u retrovizoru i pomislio: 'Pa je l' moguće da će me sad zaustaviti?', počinje nam priču Bata Ivanović, koji je prošli tjedan, u noći na utorak, oko 2.30 sati, sa suprugom Nadom, koja je bila u trudovima, iz Trogira jurio put splitskog rodilišta. No trogirski policijski dvojac, Lolita Lana Ivaković i njezin kolega Marko Nožina, koji su bili na redovnoj zadaći kontrole prometa, odmah su prepoznali da ova situacija zahtijeva drukčiji pristup. Obavijestili su operativno dežurstvo da kreću prema Splitu i da će voziti ispred osobnog vozila u kojem se nalazi trudnica koja mora što prije doći do bolnice.

- Prvo su me pitali jesam li pio, što naravno nisam, a onda hoću li ih moći pratiti. Izgledalo je kao na filmu. Ispred mene rotacija, prošli smo sigurno kroz deset crvenih na semaforima. Neobičan je to osjećaj, vozači će, naravno, propustiti policiju pod rotacijom, a meni je samo bilo u glavi hoće li shvatiti da moraju propustiti i mene. Ali sve je to odlično završilo. Supruga je bila u bolovima, nije bila ni svjesna što se događa. Kad ih je tek ugledala, samo je rekla: 'O ne, policija...' - priča nam Bata dodajući kako je dječak, koji je dobio ime Luka po Luki Modriću, na kraju ipak odlučio namučiti malo mamu pa je na svijet stigao sutradan, carskim rezom. Pri porođaju je bio težak 3100 grama i dugačak 53 centimetra.

- Kako će se zvati brat odlučio je stariji sin, 8-godišnji Nikola, koji obožava Modrića. Stalno je govorio da stiže Luka, Luka... i tako je ostao Luka. Inače, dva dana prije nego što se sve to dogodilo sanjao sam da na porođaj idemo u pratnji policije. Žena mi je tad rekla da lupetam gluposti. I na kraju je tako i bilo - smije se Bata, koji se s obitelji iz Srijemske Mitrovice preselio prije pet godina zaposlivši se tu kao sezonski radnik.

Na kraju je Trogir odabrao kao mjesto gdje želi ostati i podizati svoju djecu.

- Svidjeli su mi se ljudi, lijepo su me prihvatili. Pokazalo se da je zaista najbitnije da si ispravan čovjek, a onda će ti i Bog pomoći. Predivna je ovo bila gesta trogirske policije, hvala Loliti i Marku što su nas ispratili do bolnice, ali i načelniku trogirske policije koji me lijepo primio - kaže nam Bata.

Iz trogirske policije skromno navode kako im je zadovoljstvo pomoći sugrađanima i biti tu za njih u stresnim trenucima.

Lolita i Marko u srijedu su se susreli s tatom kako bi mu čestitali na prinovi, poklonili su buket cvijeća mami, dok je mali Luka dobio policijskog medvjedića koji će uvijek biti podsjetnik na to da su ga policijski službenici uz svjetlost bljeskalica dopratili u bolnicu u kojoj je došao na svijet. Medvjedić je dobio ime Marko po policajcu koji ga je zaustavio.

- Luka, dobro nam došao, želimo ti dug i veseo život, a kad malo porasteš, dođi s obitelji u posjet svojim prijateljima u Policijskoj postaji Trogir - poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.