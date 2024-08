Pukla cijev u Zagrebu, bez vode ostao dio Sopota i Utrine: 'Auti su bili poplavljeni preko kotača'

Zbog puknuća cjevovoda dio Novog Zagreba jutros je ostao bez vode, izvijestili su iz Holdinga.

Bez vode su ostali stanari u Kombolovoj te okolnim ulicama u Sopotu i Utrinama.

Mještani pričaju kako je Kombolova popplavljena,a stigla je i policija koja je fotografirala stanje i eventualne štete.

- To je realnost u svakom većem gradu, to treba prihvatiti. Komunalne službe trebaju više čistiti kanale i bit će ok. Ne može nas ništa iznenaditi. Moramo biti pozitivni, to je cijena života u većim gradovima koju moramo prihvatiti. Ništa nije trajno - priča prolaznik Mirko.

Voda je ušla i u dvorište gimnazije.

Bez vode je dio ostao i dio građana u Fažanskoj i Motovunskoj ulici u Vukomercu, javlja Holding.

Iz Grada su inače ovog proljeća najavili projekt vrijedan 323 milijuna eura kojim bi sanirali stare cijevi, ali i proširili vodoopskrbnu mrežu te uveli novi stupanj pročišćavanja otpadnih voda. Na taj način žele smanjiti gubitke vode i pucanja cijevi, jedan od najčešćih problema zagrebačkog vodovoda.