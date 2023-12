Hrvatska na -4°C! Stiže snijeg

Umjereno i pretežno oblačno, osobito u drugom dijelu dana povremeno s kišom, na Jadranu lokalno i obilnijom uz grmljavinu. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje susnježica i snijeg, a navečer i u noći na srijedu i u nizinama. Mjestimice je moguća oborina koja se smrzava na tlu. Uglavnom suho uz sunčana razdoblja zadržat će se u najistočnijim krajevima.

Foto: DHMZ

Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjereno i jako jugo i južni vjetar popodne okretati na buru i sjeverozapadnjak, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 6, na Jadranu od 9 do 14 °C.

Na snazi je meteoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku zbog jakog vjetra, kiše i snijega te poledice.

Foto: DHMZ

Prognoza po regijama

Istočna Hrvatska

Umjereno do pretežno oblačno, u noći lokalno može biti slabe oborine koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom. Popodne i navečer u zapadnijim predjelima povremeno kiša. Vjetar većinom slab jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do -1, a najviša dnevna između 4 i 8 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice uz kišu. Navečer i u noći na srijedu kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg uz moguće stvaranje snježnog pokrivača. Vjetar slab, u drugom dijelu dana ponegdje i umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do -1, a najviša dnevna između 2 i 5 °C.

Gorski kotar i Lika

Oblačno, povremeno uz oborine, lokalno moguće i obilnije. U noći i ujutro ponegdje moguća kiša koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom, a kiša će navečer prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Vjetar mjestimice umjeren južni i jugoistočni, navečer u okretanju na sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 0, a najviša dnevna između 3 i 5 °C.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Istra

Pretežno oblačno, povremeno s kišom, ponegdje i pljuskovima, većinom u prvom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo, u drugom dijelu dana okrenut će na slab do umjeren, na otvorenom moru pojačan i jak sjeverozapadni vjetar, krajem dana i u noći uz obalu će zapuhati i bura. More će biti malo i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 4 i 8, u unutrašnjosti Istre između 1 i 6 °C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 7 i 12 °C.

Sjeverni Jadran

Oblačno, povremeno uz kišu, mjestimice i obilniju uz moguću grmljavinu. Umjereno i jako jugo i južni vjetar, popodne u okretanju na sjeverozapadnjak, uz obalu i buru. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, u unutrašnjosti Istre oko 2, a najviša dnevna između 8 i 12 °C.

Dalmacija

Umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, ponajprije u drugom dijelu dana lokalno i obilniju praćenu grmljavinom. Puhat će umjereno, mjestimice i jako jugo, navečer u okretanju na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, u unutrašnjosti oko 2, a najviša dnevna između 9 i 14 °C.

Prognoza za ostatak tjedna

U srijedu pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, na jugu još lokalno i obilniju praćenu grmljavinom. U unutrašnjosti će prolazno padati i susnježica i snijeg, osobito u višim predjelima uz stvaranje snježnog pokrivača.

Foto: DHMZ

Potom sunčanije i stabilnije, malo kiše u četvrtak još može pasti samo na krajnjem jugu, ali ujutro će ponegdje u unutrašnjosti biti maglovito. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u petak okreće na južni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak i bura, ponajprije podno Velebita u srijedu i jaka, lokalno s olujnim udarima, a u petak jača jugo.