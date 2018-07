Južnoafrički sud odgodio je postupak protiv Jacoba Zume

Bivši južnoafrički predsjednik Jacob Zuma pojavio se u petak pred Visokim sudom u Pietermaritzburgu pod optužbom za korupciju vezano uz ugovor o oružju vrijedan 2,5 milijardi dolara, ali je sudac odgodio postupak do 30. studenoga.

U tamnom odijelu s crvenom kravatom, bivši predsjednik rukovao se u sudnici sa svojim pristašama prije nego što je sjeo.

On je 2007. optužen po 16 točaka za ucjenu, korupciju, pranje novca i prijevaru i optužbe su odbačene prije no što je postao predsjednik 2009. No nakon godina pravnog postupka nacionalno tužiteljsko vijeće (NPA) je odlučilo da se Zumi, koji je poznat kao "Teflon predsjednik" zbog sposobnosti da ispliva iz svakog skandala, ipak mora suditi.

Ovaj slučaj rijetki je primjer izvođenja pred lice pravde jednog afričkog čelnika da odgovara za svoje postupke. Zuma niječe da je počinio bilo kakav prijestup.

Dugotrajna pravna saga datira još od 1999. a riječ je o navodnoj proviziji u multimilijarderskom dogovoru o oružju s francuskom tvrtkom, Thales, koji je Zuma nadgledao kao potpredsjednik.

Zumino prvo pojavljivanje pred sudom u travnju trajalo je jedva 20 minuta, dok je drugo pojavljivanje u lipnju također bilo kratko, a sudac je odgodio suđenje kako bi dao Zuminoj obrani više vremena za pripremu.

Zuma je bio prisiljen podnijeti ostavku na dužnost predsjednika pod pritiskom svoje stranke, Afričkog nacionalnog kongresa (ANC), ranije ove godine.

Dugo se opravdavao da su optužbe politički motivirane te da ih je lansirala frakcija u ANC-u naklonjena bivšem predsjedniku Thabu Mbekiju.

Zuma (76) ima u pokrajini Kwa-Zulu Natal, gdje se održava suđenje, mnogobrojne pristaše, pogotovo među pripadnicima njegova plemena Zulu.