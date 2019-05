K. Ressler i M. Bandić nisu povrijedili Izborni etički kodeks

Karlo Ressler nije povrijedio Izborni etički kodeks zbog sudjelovanja na proslavi vojno-redarstvene akcije "Bljesak" u Okučanima, a kodeks nije povrijedio ni Milan Bandić koji je sudjelovao na proslavi 1. svibnja u Maksimiru, utvrdilo je u ponedjeljak Etičko povjerenstvo.

Očitovanje o dolasku Resslera u Okučane i Bandića u Maksimir zatražio je Gong, a Etičko povjerenstvo obrazložilo je da se ni jedan događaj ne može smatrati smatrati predizbornim skupom niti izbornom promidžbom, kao i da u tim prigodama ni Ressler niti Bandić nisu javno predstavljali niti obrazlagali svoj izborni program.

"Niti jedan od navedenih događaja ne može se smatrati predizbornim skupom niti izbornom promidžbom. Osobe koje se spominju u prijavi nisu u navedenim prigodama javno predstavljale niti obrazlagale svoj izborni program. Riječ je o službenim manifestacijama javnih vlasti (na središnjoj i lokalnoj razini) od kojih je povod za prvu svečano obilježavanje oslobodilačke vojne operacije i odavanje počasti žrtvama, a za drugu proslava Međunarodnog praznika rada. To što termin održavanja navedenih manifestacija vremenski koincidira s izbornom promidžbom ne znači automatski da su one dijelom te promidžbe. Riječ je o događajima koji se obilježavaju već dugi niz godina bez obzira na to radi li se o izbornoj godini ili ne", priopćilo je Etičko povjerenstvo.

Iz Povjerenstva su također istaknuli kako su svjesni da bi javnost ili dio javnosti na razini dojma mogli zaključili da se radi o iskorištavanju službenih manifestacija za izbornu promidžbu pa su pozvali sve političke stranke i pojedince koji su uključeni u izbore za Europski parlament da se u najvećoj mogućoj mjeri suzdrže od pojavljivanja na takvim i sličnim manifestacijama u organizaciji središnje državne ili lokalnih vlasti.

Etičko povjerenstvo utvrdilo je da su Hrvatski suverenisti povrijedili Izborni etički kodeks u poruci (postu) u obliku plakata na svojim Facebook stranicama te im je izreklo upozorenje, naložilo da se javno ispričaju i da uklone sporni sadržaj. Hrvatske suvereniste Povjerenstvu je prijavio glavni tajnik Hrvatske demokratske zajednice Gordan Jandroković.

Odgovorili su i na zamolbu novinara Marinka Jurasića koji je upozorio da se Samostalna demokratska srpska stranka u kampanji za europske izbore koristi alkoholom jer na Facebook stranici navode da se uz "malu bočicu rakije, našeg nacionalnog pića" za prava manjina bore "žestoko".

Nakon očitovanja iz SDSS-a da njihova poruka nije "'pijte žestoko' već 'žestoko ćemo se boriti za prava manjina'" i nakon uvida u prijavu i ostale dostupne izvore saznanja, Etičko povjerenstvo zaključilo je da SDSS nije povrijedio Izborni etički kodeks.

"Povjerenstvo ističe kako ne bi bilo osnovano okarakterizirati isticanje navedenog sadržaja i dijeljenje (u smislu poklona) manjeg broja bočica rakije (bez oznake proizvođača odnosno robne marke) okupljenim novinarima kao 'promicanje alkoholnih pića' niti kao 'poticanje stvarnog opijanja u kampanji'. Prema stajalištu Povjerenstva riječ je o izbornoj dosjetki i metaforičkoj figuri koja ne izlazi iz okvira slobode dopuštenog izbornog izražavanja i kao takva ne predstavlja povredu odredaba Izbornog etičkog kodeksa. Međutim, Povjerenstvo načelno smatra da rašireno i učestalo korištenje alkoholnih pića u izbornoj promidžbi, i uz uvjet nepoštivanje načela razmjernosti kao važnog ustavnog i etičkog načela, ne bi bilo u skladu s izbornim etičkim standardima", stoji, uz ostalo, u priopćenju.