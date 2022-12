'Kad im umre dijete, roditelji njegovatelji nemaju pravo na snalaženje, a Žalac ima na 6+6'

Još nas je jedno dijete napustilo, a mi smo iznevjerili i ovu majku i opet smo podbacili. Ja sam kratko u Saboru, no već dva puta smo davali amandmane i upozoravali vladajuće na nepravednu i bolnu situaciju u koju su stavljeni roditelji njegovatelji djece s teškoćama u razvoju jer kad umre dijete, oni nemaju prava ni na jedan dan tuge, žalovanja, snalaženja. Isti čas moraju na tržište rada s kojeg su izbivali godinama ili desetljećima, upozorila je sa saborske govornice zastupnica Zeleno-lijevog bloka Urša Raukar Gamulin s čime se nose roditelji njegovatelji nakon smrti djeteta.

Naglasila je kako stalno treba postavljati pitanja zašto dužnosnici imaju pravo na razdoblje nerada, a koji je prvih šest mjeseci plaćen u punom, a drugih šest mjeseci u polovičnom iznosu.

- Pa čak i Žalac i Horvat i Aladrović... a roditelji njegovatelji nakon smrti svog djeteta gube sva prava. Kakva smo mi to država, kakvi smo mi to ljudi - upitala je pa se osvrnula na daljnju apsurdnu situaciju vezanu uz osobne asistente.

- Kako je moguće da je nekome uopće palo na pamet da u prijedlog Zakona o osobnim asistentima stavi, na primjer, da ukoliko imate roditelja njegovatelja gubite pravo na asistenta? Kako je to moguće? Kako je moguće da se tim roditeljima, koji su izmoreni 24-satnom brigom za svoju bolesnu djecu, ne dopušta da mogu otići bez brige do dućana ili ljekarne? Kako je moguće da zakonodavac ne zna da njegovatelji, najčešće roditelji i to starije dobi, ne mogu više obavljati sve što je potrebno i da su asistenti naprosto neophodni? Da većina osoba s invaliditetom bez asistenata ostaje zatvorena u kući? Kako je moguće da se propisuje usluga asistenata samo pet dana u tjednu, a što je s vikendom, tih 48 sati osobe s invaliditetom nemaju potrebe - uputila je niz pitanja zastupnica i pozvala sve da se priključe prosvjedu roditelja njegovatelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u četvrtak 15. prosinca u podne na Markovu trgu.

Ogorčenje odnosom države prema roditeljima njegovateljima iskazala je i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

- Naša država je iznimno okrutno prema onima najranjivijima. Prije nekoliko dana jedna mama koja je imala status njegovatelja izgubila je dijete, nezamisliva je to tuga i bol za svakog roditelja, a što naša država čini da toj majci olakša? Evo ovako, članak 67. Zakona o socijalnoj skrbi, hladnokrvno kaže da status roditelja njegovatelja prestaje smrću djeteta. Usred sve te tuge i bole, ta mama ostaje bez ikakvih primanja i ide na burzu odmah - navela je zgrožena činjenicom da roditelji njegovatelji odmah isti tren moraju tražiti posao nakon smrti djeteta.

- Ne bi sve to bilo tako grozno da je to greška, omaška i da su oni koji su pisali Zakon grešku priznali i popravili, ali ne, naravno da nije tako. Roditelji njegovatelji već godinama mole Vladu da im to ne čine i da im produže rok u kojem im se ukida status i naknada na šest mjeseci, a odgovora na njihove molbe nema - rekla je Mrak Taritaš dodavši kako je početkom godine ministar rada i socijalne skrbi taj problem riješiti kroz Zakon o radu.

- U međuvremenu tog ministra više nema, o izmjenama Zakona o radu raspravljali smo prošli tjedan, a roditelji njegovatelji i dalje moraju već idući dan nakon što im je umrlo dijete Centru za socijalnu skrb to prijaviti kako bi im se što promptnije ukinula naknada - kazala je apeliravši na Vladu da ne bude okrutna i da ispravu ovu užasnu nepravdu.

