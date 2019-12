Kad jaganjci utihnu: I dalje taje što je Biden radio u Ukrajini...

Veći dio obrane američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što ga je Kongres proglasio trećim predsjednikom s opozivom utemeljen je na pretjerivanjima, neistinama i teorijama zavjere. Trumpa su, među ostalim, optužili za zloporabu vlasti jer je navodno pritiskao Ukrajinu da provede istragu Joea Bidena, mogućeg suparnika na izborima 2020. Tada je Trump navodno tražio od Kijeva da se osim za Joea, pokrene istraga i protiv njegovog sina Huntera zbog poslova u Ukrajini.

No postoji jedno osnovno pitanje: Što je Hunter Biden radio u odboru ukrajinske energetske kompanije?

Biden nije imao nekako posebno iskustvo i znanje o energiji u Ukrajini. Ipak se pridružio odboru ukrajinske firme Burisma koja crpi zalihe zemnog plina kada je njegov otac, tada potpredsjednik, Joe Biden javno zastupao američku politiku prema toj zemlji koja je postala centar 'rata' ozmeđu Rusije i Zapada.

Je li stariji Biden učinio nešto loše? Ništa nije dokazano. Ali ono što je njegov odrasli sin radio ostaje tajna, kao i detalji koliko je za to bio plaćen, piše Tampa Bay.

Posao Hunter Bidena privukao je pozornost javnosti. Glavni koji je stajao u tvrtci, Mykola Zlochevsky, suočio se s istragom zbog pranja novca i taje poreza (oni su, naravno, negirali te optužbe).

Osoblje State Departmenta priopćilo je 2015. kako je zabrinuto kada je Hunter Biden počeo raditi u odboru Burisme.

George Kent, stariji koordinator za borbu protiv korupcije u Europskom uredu State Departmenta, nedavno je svjedočio u istrazi o opozivu protiv predsjednika Trumpa. Kent je pokrenuo to pitanje s osobljem potpredsjednika, ali mu je rečeno da se ne bavi dalje time.

New Yorker je 2019. pisao o tome kako je Hunter Biden alkoholičar i da je ovisan o drogama, te da je u takav život odvukla želja da bude u samom vrhu društva.

Neka od najsloženijih izvještaja o njegovom radu u Burismi dolaze iz Reutersa, ali se oslanjaju na neimenovane izvore. Reuters je izvijestio da je Hunter Biden bio važna figura na sastancima, ali da nije puno sudjelovao na njima. Nema dokaza da je ikada otišao u Ukrajinu i boravio u toj zemlji.

Što bi Hunter Biden rekao sam?

U intervjuu za ABC News u listopadu, Biden je rekao da on i njegov otac nikada nisu razgovarali o specifičnostima njegova rada s Ukrajinom. Također je rekao da je zaradio svoje mjesto u odboru zbog prethodnog odvjetničkog iskustva u odboru Amtrak i Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda.

- Imao sam toliko znanja kao i svi drugi koji su bili u tom odboru, ako ne i više - rekao je.

Na pitanje bi li bio pozvan u odbor Burisme da je imao drugačije prezime, rekao je: 'Ne znam. Vjerojatno ne'.

Novinari su i ranije htjeli saznati zašto bi Biden bio bolji predsjednik od Trumpa pošto je bivši potporedsjednik poslao svog sina u Ukrajinu i 'sredio mu posao'. Puno se pričalo o Bidenovom sinu - da je Biden zaustavio tužbu i puno ljudi želi znati više o tome.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump zatražio je još u rujnu od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da provjeri je li bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden blokirao istragu o ukrajinskoj energetskoj kompaniji Burisma njegovog sina.

Hunter Biden je od travnja 2014. do travnja 2019. bio član uprave Burisma Holdingsa, ukrajinske energetske tvrtke optužene za koruptivne radnje, no on osobno nije bio osumnjičen ni za što.

- Biden se hvalio da je zaustavio istragu Burisme, pa ako možete malo to pogledati - kazao je Trump u razgovoru s ukrajinskim kolegom.

Prema Washington Postu, tjedan dana prije razgovora sa Zelenskijem, Trump je zatražio da se zaustavi američki paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan oko 400 milijuna dolara, ali se predomislio.

Razgovor dvaju predsjednika objavili su u rujnu u transkriptu koji kompromitira Trumpa. Demokratski zastupnici u američkom Kongresu podržali su pokretanje istrage zbog koje je Kongres na izglasao opoziv Trumpa, nakon što je isti priznao da je razgovarao s ukrajinskim čelnikom o Bidenu.