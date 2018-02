Plaća 12.000 kn bruto: Bandić sad ima i - savjetnika za ulicu!

Jest, postoje zaposleni u Uredu za izgradnju i Uredu za imovinsko-pravne poslove, ali nisu se 19 godina maknuli ni centimetra. Ja ću se uhvatiti posla.

Kaže nam to Ante Plazonić (HDZ). On je od ovog tjedna postao posebno angažirani suradnik gradske uprave Milana Bandića koji se treba baviti samo jednim poslom. Trebao bi ubrzati otkup zemljišta na trasi za produžetak Branimirove ulice u Zagrebu. Prva informacija bila je da je Bandić člana svoga koalicijskog partnera imenovao za savjetnika i zaposlio na neodređeno, ali to opovrgavaju i u gradskoj upravi i Plazonić.

- On je kao osoba s terena koja poznaje problematiku kratkoročno angažiran kao vanjski suradnik radi ubrzanja procesa u projektu produženja Ulice kneza Branimira u Sesvetama - odgovorili su nam iz Bandićeva ureda.

Cijenu po kojoj će plaćati taj angažman nisu otkrili, ali saznajemo da je to 12.000 kuna bruto na ugovor o djelu. Kad se plate porezi i doprinosi za Plazonića, on tvrdi da će mu ostati između 6000 i 7000 kuna.

- U to su uračunati svi moji troškovi, organiziranje sastanaka, plaćanje kava na susretima s vlasnicima zemljišta. Nisam tu radi zarade nego da bismo napokon riješili rak ranu Sesveta i izgradili tih oko četiri kilometra ceste koja bi rasteretila centar Sesveta. S tim da nam produžetak Branimirove treba složne su sve stranke u Sesvetama - objašnjava Plazonić, koji je i predsjednik sesvetskog HDZ-a. HDZ je u koaliciji s Bandićem i inzistira da se produžetak Branimirove sagradi. Osigurali su amandmanom i 70 milijuna kuna.

Kritikom do funkcije

Zanimljivo je i kako je došlo do te suradnje. Plazonić je Bandića kritizirao zbog toga što tu ulicu ne gradi. Pa je gradonačelnik u svom stilu njemu dao kontraprijedlog - da on pokuša riješiti sve pravne zavrzlame. Da utiša kritike iz koalicije, Bandiću je 12.000 kuna mjesečno iz proračuna: sitnica. Plazonić nam kaže da će on prvenstveno dogovarati s ljudima otkup zemljišta i nabijati tempo uredu za graditeljstvo i imovinu.

Ured za graditeljstvo je jedan od najvećih u Gradu, ima oko 550 zaposlenih. Ured za imovinsko-pravne poslove ima još koju stotinu zaposlenih.

Ali kako nam je potvrđeno, zbog složenosti projekta sve ide veoma polako. Od tri faze, tek za prvu je otkupljeno 50 posto parcela, a za druge dvije etape je otkup na oko 10 posto. Upućeni kažu da će teško Plazonić nešto ubrzati.

- Parcelacije i otkup idu sporo. On ne može ništa ni potpisati u ime grada. Bandić ga je imenovao da i on i HDZ mogu reći da su pokušali nešto odraditi. Trebat će još godina dok se Branimirova ne sagradi - kaže nam jedan upućeni sugovornik iz gradske uprave.

Plazonić nas uvjerava da će on ipak pomoći, a na upit ima li on ili netko od HDZ-ovaca možda zemljište na trasi - odgovara niječno.

Bandiću, hitno otvori i ova radna mjesta:

Koordinator mlazova fontana ispred zgrade Nacionalne knjižnice

Opis posla: brine se o usklađenom i estetski dopadljivom puštanju mlazova. Eventualne uočene nepravilosti u inače automatskom sustavu prijavljuje Bandiću.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Viši stručni referent specijaliziran za niske hortikulturne vrste

Opis posla: nadzire raspored cvijeća i rast trave. Ako primijeti sušenje ili prebrz rast, zove gradonačelnika kako bi on osobno sazvao konferenciju za novinare.

Foto: Dreamstime

Koordinator kreketa vodozemaca za predjel jezera Jarun

Opis posla: brine se da ne dolazi do disonantnih tonova koji bi uznemirili građanstvo. Ova dužnost zahtijeva dobru fizičku spremu. Anomalije prijavljuje Mikiju.

Foto: PIXSELL

Koordinator ostalih koordinatora ustrojstvenih jedinica

Opis posla: koordinira nerad ostalih koordinatora kako bi prevenirali koordinirani rad. Nerad ne prijavljuje nikome. Na ovu funkciju dolazi samo osoba od iznimna povjerenja.

Savjetnik za boju na drugoj razini novog rotora

Opis posla: osigurati da ovaj iznimno važan projekt, kad se počne graditi, za pet godina, ima vizualno usklađen identitet. Koordinira se sa svjetnikom za boju na prvoj razini.