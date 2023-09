'Kad netko iz Vlade pogriješi, odmah ga se napada. Kriteriji bi za sve trebali biti ujednačeni'

Ponekad imam dojam kao da nam više ustvari ni ne trebaju pravila niti Poslovnik, da svatko viče što god želi i kada želi. Često, kao i u životu, pa tako i u Saboru, oni pristojni ostanu po strani, dok se agresivni i glasni probijaju u prvi plan. Sabor je institucija koja donosi zakone, mi bismo trebali biti primjeri i u provođenju tih zakona, ustvrdio je predsjednik hrvatskog Sabora Gordan Jandroković gostujući u emisiji Hrvatskog radija, 'S Markova trga'.

Smatra da kazne nisu dovoljno motivirajuće da bi zastupnici odustali od kršenja Poslovnika.

- Često mi se čini da ljudi gledaju Sabor samo da se nasmiju, kao reality show. To ruši ugled politike - rekao je.

Odbacio je tvrdnje da se novim zakonom o izbornim jedinicama pogoduje HDZ-u, rekavši da čak neke druge političke opcije bolje prolaze po novom modelu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Zakon ima samo pet amandmana, što mislim da je najbolji pokazatelj da se ne pogoduje vladajućoj stranci - naglasio je Jandroković.

Upitan o terminu parlamentarnih izbora, rekao je kako je "potrebno još malo strpljenja i vremena."

- O tome ćemo razgovarati na stranačkim tijelima i s koalicijskim partnerima. Znamo i kad je datum europskih izbora, to je 9. lipnja. A ovo dopustite, to je pitanje i političke procjene. Sve što je u okviru Ustava, zakona je prihvatljivo - rekao je.

Odgovarajući na pitanje o oporbenim prozivkama zbog afera, poput one plinske, Jandroković je rekao kako mu se čini da dijelu ljudi iz oporbe nedostaje jasne vizije o tome kakvu bi Hrvatsku željeli, pa se okreću izrazitoj destrukciji, odnosno taktici pokušaja stvaranja slike o tome da je sve korumpirano.



- Politički akteri koji zagovaraju političku nestabilnost rade ogromnu štetu interesima Hrvatske i hrvatskih građana, poručio je.

Govoreći o Vladinom ograničavanju cijena određenih proizvoda, Jandroković je rekao da, nakon što su se smirile velike svjetske turbulencije poput potresa, Covida i ruske agresije, došla je prilika da "se igra korektno."

- Neki su počeli graditi svoj ekstra profit. Normalno da Vlada reagira, krenuli smo s limitiranjem cijena određenih proizvoda. Ovo nije situacija kao prije nekoliko godina, no stvari su se jako promijenile, državni intervencionizam je jednostavno nužan - rekao je.

Komentirao je i oporbenu inicijativu prikupljanja potpisa za opoziv ministra vanjskih i europskih poslova, Gorana Grlića Radmana.

Foto: OSTAS TZOUMAS / EUROKINISSI

- Kolega Grlić Radman je pogriješio, no on nije utajio porez, platio je porez, samo nije zabilježio dividende u imovinsku karticu. Međutim, kada se pojavio problem u imovinskoj kartici Sandre Benčić, onda je to odjednom postala problematična kartica. Kada HDZ-ovac pogriješi, onda on nešto taji, a kada to učini zastupnica Možemo, onda je kriva kartica - istaknuo je Jandroković. Ne zna, dodaje, je li Benčić u prekršraju ili ne.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Vidio sam da se postavlja pitanje smisla imovinske kartice. Čini mi se da su kriteriji neujednačeni. Kad netko iz Vlade nešto pogriješi, onda ih se jako napada, a ako to učini netko drugi, onda se to nastoji relativizirati. Bilo bi dobro da su ljudi objektivniji. Neću se miješati u rad Povjerenstva. Ako netko počini propust u imovinskoj kartici ne bi ga se trebalo tretirati kao da je u nekom velikom, strašnom sukobu interesa. I sam sam imao problem s ispunjavanjem imovinske kartice prije 10-ak godina i bio sam kažnjen - dodao je.

Komentirao je i najavljenu obnovu Sabora.

- Izrađeni su projekti i za konstruktivnu i za sveukupnu obnovu Sabora, procjena je na oko 500.000 eura. Sad slijedi ishođenje građevinske dozvole, raspisivanje natječaja za izvođača radova. Mi ćemo istovremeno tražiti zamjenski prostor. To nije lako, treba nam veliki prostor za plenarnu sjednicu, još 10-ak soba. No sigurno će sve to biti kako treba - zaključio je.