Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća

Uoči subotnjeg prosvjeda Torcide na splitskoj Rivi, skupina maskiranih muškaraca, njih više od 50, okupila se u petak navečer ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se u sklopu manifestacije Dani srpske kulture otvarala likovna izložba. Zagrebačka policija bila je spremna te ih je u Preradovićevoj ulici dočekala interventna policija.

Muškarci su ispred Srpskog kulturnog centra pjevali "Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi samo zovi", a razišli su se nakon dolaska interventnih policajaca. Nakon određenog vremena su se razišli, a prije toga su vrijeđali novinarku VIDA TV, pljunuli je, dizali desnicu... Iz zagrebačke policije izvijestili su kako su spriječili "moguće protupravno ponašanje" te naveli da će analizirati sve dostupne snimke kako bi se utvrdilo ima li elemenata protupravnog ponašanja pojedinaca. Ako bude potrebno, poduzet će daljnje mjere.

Pitali smo kriminalista i stručnjaka za sigurnost Tonćija Prodana za komentar policijskog postupanja u Zagrebu.

- Svaka ta situacija diktira posebno postavljanje policije, dakle posebno kriminalističko-taktično postupanje. Svaka takva situacija zahtijeva najprije da je pokušate deeskalirati. Država je jedina koja ima ovlasti primjene sile, koliko to treba, ali to je zadnja situacija koja se upotrebljava. Nismo policijska država i nećemo na sve odreagirati silom, to bi svakako bilo pogrešno. Prvo pravilo policijskog postupanja je ne odgovoriti primjenom određenih sredstava koje bi prouzročilo veću štetu od one koja je mogla uslijediti. Ne krećete odmah, to nije oportuno, osobito u demokratkom društvu, svatko ima pravo prosvjedovati - pojašnjava stručnjak.

Naravno da je sve povezano s politikom i politikanstvom, nastavlja, kao kad neki zagovaraju vojsku na granici i slično.

- Vojska, slično tome i specijalna i interventna policija, obučeni su za neke druge vještine. Interventna policija obično intervenira kad je već nastala nekakva situacija koju bi trebalo rješavati. No, i njima naravno stoje na raspolaganju metode deeskalacije. Kad je netko došao negdje i još nije nešto napravio, uvijek postoje načini da pokušate deeskalirati tu situaciju. Postoje druge metode i ovlasti policije, a to je, recimo, legitimiranje. Možete legitimirati osobu kako bi saznali njen identitet osobito ako je ta osoba maskirana. To mogu činiti i zaštitari. Zaštitar ima zakonsku ovlast provjere identiteta, izdavanja upozorenja, zapovijedi pa do one najradikalnije, upotrebe sredstava prisile, kao što su, recimo, sredstva vezivanja, raspršivači, i tako dalje. Ne mora to nužno raditi policija, mogu to raditi i zaštitari, ali ih netko mora angažirati - govori kriminalist.

Dakle policija ima ovlast utvrditi identitet i tražiti bilo koga osobnu iskaznicu te privesti osobu ako tu iskaznicu nema.

- Ako je to neko javno okupljanje, ono mora kao takvo biti prijavljeno, a onda postoje posebna pravila po Zakonu o javnm okupljanju gdje se mora osigurati određeni broj zaštitara, redara itd. Nije to jedini način kako se može reagirati, ako postoji sumnja u neko protupravno postupanje takve osobe možete identificirati i na neke druge načine, uz snimanje takvih skupova što je dopušteno, izuzimanje videonadzornih kamera na putu prema mjestu nekog događaja i slično, kako se inače traže počinitelji - kaže Prodan.

Loše je, smatra, što političari dodatno zaoštravaju situaciju, jedni govore o napadima, drugi o spašavanju, treći o sramoti te je u medijskom prostoru dosta govora mržnje.

- Postoje i druge metode identifikacije, metoda prikupljanja informacija od građana, obavijesni radovi s onima koji su privedeni, pri kojima se primjenjuju pravila Zakona o kaznenom postupku. Dosta tih ljudi stavlja objave na društvenim mrežama, i to je jedan način kako doći do informacija o toj grupi. Ako postoji osnovana sumnja za neku osobu da je počinila kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, a u splitskom slučaju (upad u prostorije tijekom Dana srpske kulture u Splitu - op. a.) vidimo da su takve inkriminacije, policija ima ovlasti tražiti izlist telefonskih brojeva osobe kako bi vidjeli s kim su komunicirali, koji je to krug ljudi. Kad dobijete indicije da je određena osoba protupravno postupala možete zatražiti i lokaciju te osobe u određenom trenutku pa onda ona ne može reći da negdje nije bila. Često se na mjestu izvršenja mogu naći neki materijalni tragovi poput odbačenih predmeta koji se onda mogu forenzički vještačiti, utvrditi tragove papilarnih linija i tako dalje. Sve su to metode kad je netko već nešto počinio i bježi s mjesta događaja - kaže nam stručnjak.