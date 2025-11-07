Obavijesti

News

Komentari 35
NOVI INCIDENT

VIDEO Policija po Zagrebu lovi maskirane tipove nakon drame kod Srpskog centra! 'Stani, stoj'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: VIDA TV, Canva

Maskirana skupina na lokaciji je pjevala "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", čuli su se povici ZDS, Index javlja kako je jedan od huligana pljunuo njihovu fotoreporterku....

Skupina od oko 50 maskiranih muškaraca stigla je u petak navečer ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se održava program iz manifestacije Dana srpske kulture. Maskiranu skupinu dočekala je veća skupina pripadnika interventne policije, centar grada je vrvio policijom...

Maskirani muškarci su se nakon kraćeg vremena razbježali, a na snimci kojoj je redakciji 24sata ustupila VIDA TV, vide se kako policija po centru Zagreba lovi muškarce... "Kud ćeš, stani", čuje se na snimci...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Policija lovi muškarce u Zagrebu 01:06
Policija lovi muškarce u Zagrebu | Video: VIDA

Maskirana skupina na lokaciji je ranije pjevala "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", čuli su se povici ZDS, Index javlja kako je jedan od huligana pljunuo njihovu fotoreporterku.

INCIDENT U ZAGREBU VIDEO Moment kad maskirani tipovi stižu pred Srpski centar u Zagrebu: Ulice bile pune policije
Foto: PIXSELL/

U trenutku dok su se razilazili, muškarci su verbalno napali i novinarku koja ih je snimala.

A dok je na ulici trajao kaos, u Centru srpske kulture započela je izložba  "Efemeris - legat" Dejana Medakovića.

POGLEDAJTE GALERIJU:

17
Foto: PIXSELL/

- Ima puno razloga zbog kojih smo uznemireni i zabrinuti ovih dana, ali pozivam vas da to ostavite po strani. Kada vidite izložbu, bit će vam jasno zašto. Vjerujem da će i Zagrepčani uživati u izložbi, poručio je Milorad Pupovac na otvaranju...

NOVI INCIDENT FOTO Policija morala reagirati na Danima srpske kulture u Zagrebu! Stigli maskirani tipovi
