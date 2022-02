Kada vam politički polumrtvaci poput Čačića i Hrebaka, čije stranke ne teže niti jedan posto, uvjetuju tko će biti ministar ključnog resora, to znači da ste politički na koljenima. Činjenica da je prvi predloženi ministar iz HNS-a pokazuje da u HDZ-ovim redovima nije gužva za ministarsko mjesto. Čini se da su čak i HDZ-ovci konačno shvatili da je ministarska fotelja u HDZ-ovoj vladi danas vjerojatna karta za Remetinec sutra, poručuje Mostova zastupnica Marija Selak Raspudić komentirajući jučerašnji neuspjeli dogovor premijera Andreja Plenkovića s koalicijskim partnerima oko predsjednika HNS-a Stjepana Čuraja kao novog ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.

A protiv tog prijedloga su, podsjetimo, bili HSLS i Reformisti. Stoga će sada nasljednika Darka Horvata premijer tražiti u svojoj stranci. A Plenkoviću nije problem samo Horvat. USKOK je otvorio istragu i protiv potpredsjednika Vlade, SDSS-ova Borisa Miloševića, a oko ministra rada Josipa Aladrovića se sumnja da je nezakonito zapošljavao dok je još bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. No, ključan resor je upravo onaj koji je vodio Horvat obzirom da građani već dvije godine čekaju na obnovu svojih domova nakon potresa.

'Ovo je veliki udarac za predsjednika Vlade i dokaz njegovog političkog sunovrata'

- Bojim se da je HDZ ovime poslao nedvosmislenu poruku, a to je da oni znaju da se obnova neće dogoditi. Ovo nije prvi put da se jedan resor, koji je važan i problematičan, daje u ruke manjinskom partneru i to upravo HNS-u. Istu stvar su učinili s obrazovanjem, kada je to bio vrući krumpir, čime su se odrekli obrazovanja pa imamo propali mandat ministrice Blaženke Divjak - istaknula je Selak Raspudić dodavši kako sada to rade i s resorom graditeljstva zbog čega se može zaključiti da su u HDZ-u odustali od obnove.

- Ako su se Čačić i Hrebak, koji njuše krv, ohrabrili javno staviti veto na Čuraja, onda možete misliti kakva se sve trgovina događa iza zatvorenih vrata i koliko je tu poticaja, potpora i sinekura trenutačno na stolu da bi se većina održala stabilnom. S obzirom na to da briselska zvijezda jučer, danas trči za skutama Čačića i Hrebaka, teško se može ispregovarati nešto što će biti dugoročno stabilno jer sada strankama koje teže manje od jedan posto, ne samo da apetiti rastu nego ih imaju priliku namiriti. To je jako veliki udarac za predsjednika Vlade i dokaz njegovog političkog sunovrata - zaključila je Mostova zastupnica.