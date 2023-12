Kad već nema kruha, Plenković glasačima nudi crkava i igara

Obećao je narodu stadion, a vjernicima deset crkava.

Što bi premijer Andrej Plenković više mogao ponuditi na ulasku u super-izbornu godinu?

Jednim udarcem na jutrošnjoj sjednici Vlade ubio je gomilu predizbornih muha, jednom objavom zadovoljio najšire glasačke skupine, jednom porukom zasjenio sve prosvjede, probleme i promašaje.

"Mi ćemo danas usvojiti odluke o sklapanju dvaju sporazuma o razumijevanju, jedan sa Zagrebačkom nadbiskupijom, drugi s Gradom Zagrebom, a u vezi rekonstrukcije stadiona i izgradnji ili rekonstrukciji objekata Katoličke crkve na deset lokacija u Zagrebu, što će biti na zadovoljstvo brojnih vjernika", rekao je jutros predsjednik Vlade.

Nije mu bilo teško

Objasnio je kako se time stvaraju preduvjeti za izgradnju primjerenog stadiona za potrebe Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije, a onda - ne budi mu teško - čak i detaljno pobrojao zagrebačke kvartove u kojima će se graditi nove crkve.

Da to dobro čuju i prime na znanje svi oni koji bi tamo trebali glasati za HDZ.

Uglavnom, bio je to dobar dan za premijera Plenkovića koji se na sjednici Vlade referirao na dvije najveće glasačke grupacije, nogometne navijače i katoličke vjernike. Još kad Bad Blue Boysi izađu iz grčkog pritvora, moći će i za to preuzeti zasluge i reći da je poslušao onog jednog navijača koji je pred hrvatskim novinarima zavapio "Plenkoviću, vadi nas van".

Ima li boljih vijesti za predizbornu kampanju? Vjerojatno ne.

Ima li važnijih stvari u ovoj državi od novog stadiona i deset novih crkava? Vjerojatno da.

Lista postignuća

Ali ne za predsjednika HDZ-a koji štreberskom upornošću slaže listu predizbornih postignuća. I nepokolebljivom odlučnošću nabraja ostvarenja kojima će zasjeniti sve afere i skandale, prosvjede i kritike, inflaciju i gospodarski (ne)rast, pad životnog standarda i sve ostalo što prolazi ova napaćena država pod HDZ-om.

Ali zato će ovaj napaćeni narod dobiti stadion i crkve.

Pa ako već nema kruha, neka makar ima crkava i igara.

Može kad hoće

Plenković je na istoj sjednici Vlade preuzeo zasluge za stadion o kojem se dogovorio s Gradom Zagrebom i prebacio odgovornost na Grad Zagreb zbog Jakuševca o kojem se Vlada još uvijek ne uspijeva dogovoriti s Tomislavom Tomaševićem i Možemo!.

Znači, prilično je lako dogovoriti se sa zagrebačkim vlastima i Možemo! kad to ide u prilog predsjedniku Vlade i HDZ-a, o projektu koji donosi glasove i pohvale, a malo je teže to postići kad se treba koprcati s Možemo! u zagrebačkom otpadu. To je odgovornost Tomaševića, a Vlada će, kaže Plenković, "rado pomoći".

Premijer Plenkoviću shvatio je da je puno isplativije u ovo adventsko doba širiti sretne vijesti za vjernike i za navijače. Očekujući da mu oni to vrate istom mjerom.