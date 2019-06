'Kada je Palfi saznala tko sam, zabranili su mi javno istupanje'

Bivša porno glumica Aleksandra Bukovčan, umjetničkog imena Alexa Wild, velika je zagovarateljica Ivana Pernara. Bila je član Živog zida, a nakon raskola u stranci odlučila se pridružiti Pernaru.

Jučer je podijelila i pristupnicu za njegovu stranku koja zapravo još ni ne postoji. Pristupnice su, naime, samo bile Pernarov test hoće li ići u osnivanje nove stranke.

Aleksandra (31) karijeru je počela 2010. i u šest godina snimila je zavidnu količinu materijala. Putovala je po cijeloj Europi, a onda je odlučila prestati i sad sa suprugom ima stolarsku radionicu. Nikad nije doživjela neugodnosti u rodnom kraju.

Razgovarali smo s njom i ona nam je otkrila koji su njezini politički ciljevi, kako se vidi u novoj stranci te što misli o Sinčiću i njegovoj supruzi.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Niste više u Živom zidu. Prešli ste u stranku Ivana Pernara. Zašto?

Nedavno sam pristupila Živom zidu, ali sam napustila tu stranku iz razloga što podržavam gospodina Ivana Pernara i gospodina Branimira Bunjca.

Što mislite o Vladimiri Palfi?

Gospođa Vladimira Palfi nije me imala priliku upoznati tako da nemam nikakvu percepciju o njoj.

Pernar i ostali kažu da je pod Palfi diktatura, da sve kontrolira... Je li to zaista tako?

Da, slažem s time jer sam i sama osjetila tu diktaturu, ne mogu reći da su svi oni loši, ima i dobrih ljudi. Mnogi bivši članovi su ostali razočarani kao i ja sama.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Napisala ste mi da su vam zabranili u Živom zidu da dajete intervjue. Tko vam je to zabranio i zašto?

Da tako je, načula sam glasine da se čak sazvao sastanak gdje se odlučivalo što će sa mnom. Bilo mi je rečeno iz njihove središnjice da nikako ne dajem nikakve izjave za medije i tako sam odbila mnoge medije poštivajući njihovu volju. Čak sam bila maknuta iz uredništva stranice koju sam uređivala od samog ulaska u stranku. Sve se to odvijalo otkako je Vladimira saznala tko sam. Zamjeram joj što se tako odnosila prema meni i prema drugima, ne dozvolivši im da pokažu kakve su osobe i za što sve imaju ambicije. Kasnije sam razmišljala pa kakvi su to ljudi, gdje je sloboda govora, ravnopravnost i ostalo.

Imate li u Pernarovoj stranci već neku funkciju?

Stranka gospodina Pernara je tek nedavno pokrenuta, još je rano za bilo što. Za sada sam samo aktivna članica.

Koje su to vrline gospodina Pernara koje najviše cijenite?

Gospodin Pernar je jedna iskrena i dobra osoba koja ne voli nepravdu i ne želi šutjeti. Spreman je boriti se protiv establišmenta koji nas je doveo tu gdje jesmo. Hoću da mi djeca žive u boljoj Hrvatskoj.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Što je sa Sinčićem, šefuje li Palfi i njemu?

Ne bih željela o nikome loše pričati, ali očito je da su mnogi ljudi to primijetili i pokušavali tome stati na kraj pa se i pokazalo kakav je tko.

Koliko se planirate politički angažirati u Pernarovoj stranci?

Za sada je još daleko govoriti o nekakvoj političkoj budućnosti, ali gospodin Pernar i gospodin Bunjac znaju da sam tu i spremna sam se angažirati.

Želite li u Sabor?

A tko to ne želi? No šalu na stranu, ima još mnogo posla u stranci i daleki je put do takve budućnosti tako da za sada ne razmišljam o tome.

Kad se okrenete unazad i razmislite, biste li opet mogli raditi u industriji filmova za odrasle?

Kada sam krenula u industriju za odrasle, odlučila sam to učiniti onako kako se to radi vani u razvijenom svijetu i javno istupila, jer se ne volim skrivati. Smatram da svatko može odabrati čime će se baviti. Nisam se nikada sramila toga i ni dan danas mi nije ništa žao. Radila sam pošteno i profesionalno i na vrhuncu karijere sam prekinula i usmjerila se prema svojoj obitelj. Ali ne bih se sada više vratila u industriju filmova za odrasle, to je za mene prošlost. Prošlo je od toga tri godine, sada idem u nove izazove.