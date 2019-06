Kafići će u centru raditi do 12, a vikendom mogu i do 2 ujutro

Sjednica Gradskog vijeća u Splitu je počela minutom šutnje za Josipa Gotovca, Veljana Radojkovića i Anđelka Gabrića, nekadašnje splitske vijećnike.

Druga točka dnevnog reda na sjednici bila je odluka o ugostiteljskoj djelatnosti, odnosno dopuštenje da ugostiteljski objekti u staroj jezgri Grada rade duže. Gradski vijećnici jednoglasno su donijeli odluku o ugostiteljskoj djelatnosti, s tim da je ograničeno radno vrijeme objekata na vikende i blagdane.

- Ovom izmjenom predlažemo da uporaba zvučnika na štekatima više ne bude regulirana samo zakonom, nego po primjeru Dubrovnika, dozvolit ćemo zvučnike na štekatima do 23.30 sati. Odbija se amandman stranke Pametno jer on predviđa kompletnu zabranu uporabe glazbe, a to je zakonom nemoguće - obrazlagao je gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Jakov Prkić je pitao ako se uličnim zabavljačima zabranilo korištenje zvučnika, zašto se to ne napravi i ugostiteljima. Pametno traži zabranu upotrebe zvučnika na otvorenom.

Mostov Ante Čikotić istaknuo je da buka utječe na kvalitetu života građana.

- Postoje poduzetnici koji poštuju zakon i oni koji ga ignoriraju. Kada ljudi vide da gradonačelnik ne poštuje zakon, onda računaju da ga ni oni ne moraju poštovati. Taoci smo pojedinih vlasnika ugostiteljskih objekata koji ne poštuju zakon. Ja bih ih nazvao krčmari, a mi smo taoci krčmara koji ne poštuju zakon. Po gradskoj jezgri su postavljeni koncertni zvučnici. Buka je znatno veća od zakonom propisane - kazao je navodeći da mu je nakaradno da se koncertni zvučnici stavljaju u staru gradsku jezgru je to trajno narušava kvalitetu života građana.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Želimo smanjiti pritisak buke i negativan efekt u naseljenim mjestima. Rad do 2 sata u noći će važiti za ova dva mjeseca, naša djeca i studenti imaju pravo na mir. Nakon rasprave s ugostiteljskim cehom, našli smo kompromis poput Dubrovnika, Zadra ili Venecije. Nije prihvatljiv prijedlog o zabrani zvučnika, mi smo predložili do 23.30. Pomaknut ćemo se ovom odlukom prema najboljim primjerima, koristimo iskustva Dubrovnika i Venecije. Moj san je imati 'unplugged city', ali to nije moguće. Nadam se da ćemo naše komunalne službe imati nadležnost postupati ako se glazba emitira nakon 23.30. U tih pola sata želimo samo više reda. Na javnoj raspravi je bilo 5 primjedbi. Pozivam vas da postupite odgovorno i prihvatite je, jer ako ne, ostat će kao do sada - govorio je gradonačelnik.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Gradonačelnik je usvojio amandman Mosta da ugostiteljski objekti od 1. srpnja do 31. kolovoza rade radnim danom do ponoći, a petkom i subotom i dan uoči blagdana do dva sata ujutro umjesto prvotnog prijedloga da se za navedeno razdoblje svaki dan radi do jedan sat ujutro, osim vikendima i danima uoči blagdana koji bi radili do dva sata. Taj prijedlog je jednoglasno usvojen.