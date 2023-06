Kafići i restorani u Puli mogu za vrijeme festivala raditi duže

Odlukom pulskog gradonačelnika Filipa Zoričića za vrijeme trajanja 70. Pulskog filmskog festivala od 15. do 23. srpnja ugostiteljskim objektima u Puli odobrava se mogućnost produženja radnog vremena od šest ujutro do tri sata sljedećeg dana, izvijestili su u četvrtak iz pulske gradske uprave.

Istodobno trgovačkom društvu "Pleter-Usluge" koji pruža ugostiteljske usluge i posluje u Domu hrvatskih branitelja u Puli, gdje će ove godine biti smješten Festivalski centar odlukom gradonačelnika odobrava se produženje radnog vremena od 16. do 22. srpnja i to od šest sati ujutro do četiri sata sljedećeg dana.

Radno vrijeme na ljetnoj terasi uz ugostiteljski objekt prati poslovanje ugostiteljskog objekta, uz obvezu ugostitelja da se pridržava odredbi Zakona o zaštiti od buke i propisa koji reguliraju javni red i mir, naveli su iz Grada Pule.

Inače, na jubilarnom 70. Pulskom filmskom festivalu, koji se ove godine održava od 15. do 23. srpnja, uz 20 hrvatskih filmova i manjinskih hrvatskih koprodukcija koje su u konkurenciji za Zlatne arene, u nizu popratnih programa prikazat će se gotovo 80 filmova. Popratni programi održavat će se u Areni, Istarskom narodnom kazalištu, Kinu Valli, Ambreli i na Brijunima.