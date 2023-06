Robbie dao obožavateljici da mu dira guzu, drugu pitao: 'Jesi od bake naučila moje pjesme?'

Tisuće i tisuće obožavatelja spremalo se i doputovalo i s drugog kraja svijeta da bi vidjelo i pjevalo zajedno s britanskom zvijezdom, Robbie Williamsom (49) koji je u utorak priredio spektakl u pulskoj Areni, a onda i održao i drugi koncert u srijedu.

Točno u 21 i 30 kročio je na najveću pozornicu na otvorenom i zaradio gromoglasni pljesak prepune Arene koja je jedva dočekala drugi koncert.

Energični pjevač i njegove plesačice kao i prethodnu večer zapalili su publiku odmah na početku. U već prepoznatljivoj majici sa šljokicama i bijelom šalu plesao je ulazeći u publiku kroz 'produženu' pozornicu.

- J***š srednje godine - rekao je, a potom stavio ruku jedne obožavateljice na svoju stražnjicu dok je pjevao 'Put Your Hands'.

Ponovno spomenuo Luku Modrića

- Sjećam se seksa, to je nešto što sam radio u devedesetima - našalio se glazbenik i nastavio pjevati za svoje vjerne fanove.

Simpatični Robbie cijelo je vrijeme komunicirao s publikom koja je odlično reagirala na njegove šale.

- Jesmo li prijatelji Hrvati? Mogu li vam vjerovati? - pitao je, na što je publika oduševljeno odgovarala potvrdno.

Spomenuo je ponovno Luku Modrića, što je publika i drugu večer pozdravila gromoglasnim pljeskom. Ispričao je i djelić svog života da ga dječaci u školi nisu voljeli, smatrali su ga i lijenim, ali je na kraju ipak uspio u životu daleko stići.

Rekao je da je najsretniji na čovjek na svijetu. Ispričao je publici i kako je u životu imao dva pravila.

- Rekao sam da se neću nikad ženiti i nikad neću imati djecu. Ali danas imam ženu i četvero djece i najsretniji sam na svijetu - dodao je i zapjevao 'I Love My Life'.

Pitao obožavateljicu: 'Jesu li moje pjesme naučila od bake?'

U jednom trenutku bacao je majice u publiku. Cijela Arena u deliriju je pjevala sve njegove hitove, a nakon završetka koncerta 'pozornicom pod zvijezdama' prolomilo se 'hoćemo još', nakon čega je pjevač izašao i otpjevao 'No Regrets'.

Sišao je u publiku i pitao 22-godišnjakinju zna li njegove pjesme ili ih je naučila od bake, a potom je došao do obožavateljice koja mu je priznala da živi u Las Vegasu i da ga obožava, pa joj je posvetio pjesmu 'She's The One'.

Ispričao je publici da je uživao u alkoholu i drogama ali da ne pije već 23 godine, na što je dobio gromoglasni pljesak.

- Shvatio sam tko sam tek nakon alkohola i droga i shvatio sam da sam bio u depresiji. Kad si u depresiji pitaš se koji je smisao života kad si u mraku? - rekao je.

- Moj život se promijenio kad sam upoznao svoju ženu. Sretan sam što vas imam i hvala vam što me čuvate, a da to i ne znate - dodao je Robbie za kraj i otpjevao svoj hit, 'Angels'.