Ajmo na kavu! E, ne može. Istra i Kvarner sutra zatvaraju kafiće

Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre pokrenula je akciju '5 do 12', potaknutu poražavajućim rezultatima istraživanja o poslovanju ugostiteljskih objekata u 2020. godini. Na sat vremena će prestati raditi

<p>U četvrtak 10. rujna u 11:55 sati svi kafići u Istri i na Kvarneru zatvorit će svoja vrata na sat vremena. Akciju je pokrenula Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre kako bi pokušali spasiti tisuće zaposlenih u tom sektoru.</p><p>Akciju su nazvali '5 do 12' i njome žele upozoriti na težak položaj u kojem su se našli zbog pandemije koronavirusa i mjera koje su im nametnute.</p><h2>Traže ukidanje naplate PDV-a do ožujka 2021.</h2><p>Traže žurno djelovanje odgovorne institucije s ciljem očuvanja radnih mjesta i sprečavanja kolapsa gospodarstva. Sam naziv akcije ukazuje na ono što predstavlja te ukazuje na važnost brzine reakcije u svrhu očuvanja radnih mjesta u narednim mjesecima.</p><p><strong>Pogledajte video: Kafići su neko vrijeme bili zatvoreni</strong></p><p>Simboličko privremeno zatvaranje ugostiteljskih objekata ima za namjeru ukazati na mogućnost da tih sat vremena postane puno dulji vremenski period.</p><p>Kako bi se to spriječilo, ugostitelji od odgovornih tijela zahtijevaju obustavu naplate PDV-a do 01. ožujka 2021., sniženje stope PDV-a na hranu, što uključuje i pića, na 10% te potpore kroz kredite za likvidnost i investicije u suradnji s HAMAG BICRO-om i HBOR-om.</p><h2>Čak 80 posto njih morat će dijeliti otkaze</h2><p>Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre provela je anketu na uzorku od 500 ugostitelja, od kojih čak 60 posto bilježi pad u poslovanju od preko 50 posto, dok gotovo 40 posto smatra da u trenutačnim uvjetima neće opstati do sljedeće sezone.</p><p>Osim toga, čak 80 posto poslodavaca u ugostiteljstvu bit će prisiljeno otkazivati ugovore djelatnicima uslijed pada poslovanja i ostalih nepogodnosti koje su ih snašle.</p><h2>Lockdown za kafiće</h2><p>Ono što je trebalo biti rekordna sezona pretvorilo se u borbu za opstanak zbog negativnog utjecaja pandemije koronavirusa. Lockdown pod kojim je završio cijeli svijet najveći je dosad zabilježen u povijesti čovječanstva te će ostaviti značajan trag na svim granama gospodarstva, a posebice na turizmu i ugostiteljstvu.</p><p>Dosad donesene mjere očuvale su preko 700.000 radnih mjesta i spasile hrvatsku ekonomiju do početka turističke sezone, ali to rješenje nažalost samo je privremen spas.</p><p>- Turizam kao sektor gospodarstva velikim udjelom sudjeluje u BDP-u Hrvatske. Uska povezanost turizma s ugostiteljstvom i event industrijom čini ih međuovisnima, odnosno opstanak jednog ključan je i apsolutno nužan za opstanak drugog. U naporima da zadrže istu razinu ponude na koju su gosti navikli, ugostitelji su u potpunosti iscrpili sve resurse koje imaju na raspolaganju te za njih daljnje poslovanje nije moguće bez određenih mjera i pomoći - rekao je <strong>Vedran Jakominić</strong>, potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, inače poznati riječki poduzetnik i vlasnik popularnog King's Caffea.</p><p>Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre poziva ugostitelje svoje regije da se pridruže akciji „5 do 12“ i 10. rujna zatvore svoje objekte na 60 minuta te time osvijeste odgovorna tijela da zbilja jest „5 do 12“ da se poduzmu daljnji koraci.</p><p>Također pozivaju sve građane na solidarnost i razumijevanje za period u danu u kojem će ugostiteljski objekti biti zatvoreni kako bi podržali akciju.</p><h2>Dosta je, želimo raditi!</h2><p>Nedavno su vlasnici barova i noćnih klubova u otvorenom pismu Vladi zavapili: 'Dosta nam je stigmatizacije, želimo raditi!'</p><p>Upozorili su da se zbog mjera uslijed korona krize preko 1000 noćnih barova i klubova nalazi pred zatvaranjem, a ugroženo je oko 17 tisuća radnih mjesta. <br/> </p>