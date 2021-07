Teorije zavjere i mitove oko koronavirusa i cjepiva za Novu TV “razbio” je epidemiolog HZJZ-a Bernard Kaić.

Cjepivo protiv COVID-a izaziva neplodnost.

”Za to nema apsolutno nikakvog dokaza. Naprotiv! Ima jako puno dokaza da žene koje su se cijepile jesu zatrudnjele i trudnoće su zdrave. To je stara teorija koja je početkom godine izašla. Ne znam zašto se sad ponovno aktivirala, ali se pokazalo da je potpuno neutemeljena.”

Cjepivo na bazi mRNK mijenja DNK.

”Ah… Da je to tako, onda bi se i na razna druga cjepiva mogao mijenjati naš genetski kod zato jer imamo i živa cjepiva koja sadrže RNA ili DNA i nema nikakvoga dokaza da utječu na naš genetski kod. Pa čak ni prirodna infekcija virusom ne utječe na genetski kod, tako da ne vidim nikakvog razloga, a niti postoji mehanizam kojim bi cjepivo to moglo izazvati.”

Cijepljeni se mogu zaraziti, čemu onda cijepljenje?

”Pa da se smanji šansa da se zaraze. Naravno, mogu. Niti jedno cjepivo ne pruža 100 postotnu zaštitu, tako niti cjepivo protiv COVID-a, ali vrlo visoku razinu zaštite pružaju. Kako koje cjepivo, naravno, veća je zaštita od težih oblika nego od običnog zaražavanja. Da, može se zaraziti cijepljena osoba, ali ima puno manju šansu da se zarazi i puno manju šansu da umre od bolesti.”

Cijepljeni ljudi, baš zato što su cijepljeni, mogu zaraziti druge.

”Cijepljeni ne, ali postoji manji dio ljudi koji su nereaktori i nakon cijepljenja ne stvore zaštitu, koji se ipak mogu zaraziti nakon cijepljenja i takvi mogu zaraziti druge ljude, ali to je vrlo mali dio ljudi koji ne uspiju stvoriti zaštitu nakon cijepljenja.”

Cjepivo je prebrzo napravljeno, a rečeno je da za to trebaju godine.

”U ovom slučaju je prilično jasno, još iz iskustva sa SARS-om i pokušajima proizvodnje cjepiva za SARS, znalo se na koju molekulu treba ciljati. Tehnologije za proizvodnju su već od ranije poznate i ispitane i zato je bilo tako malo vremena potrebno da se cjepivo napravi.”

Od cjepiva se može umrijeti.

”Da. Teoretski se može umrijeti od cjepiva. Zna se, mehanizmi kojima se eventualno može umrijeti od cjepiva. Vrlo su rijetki takvi događaji. Može se procijeniti na 1 na 500.000 ili milijun cijepljenih. Može se veliki dio njih spriječiti ispravnom primjenom cjepiva i pravovremenom reakcijom i liječenjem. I to je jedan rizik koji prihvaćaju ljudi koji se cijepe da bi izbjegli daleko, daleko veći rizik od smrti i same bolesti.”

Cjepivo magnetizira ljude, kovanice stoje na mjestu uboda.

“Da. Kad dođem u dućan, onda sve kovanice iz blagajne polete na mene. Zar se to vama ne događa? Joj, samo nemojte ići u one prodavaonice s priborom za jelo. To je ružno.”

5G čip ugrađen je u cjepivo protiv korone.

”Besplatan internet za sve. Ne znam šta bi drugo rekao na to nego da sad svi imamo besplatan internet. Ja sam vidio, također, da postajemo privremeni mobilni uređaji nakon cijepljenja. To bi bilo super jer onda ne bismo trebali digitalne covid-potvrde na granici, nego bi samo očitali vaš telefonski broj i znaju da ste cijepljeni. Ne znam. Ozbiljniji odgovor ne mogu dati na to”, rekao je Kaić za Novu TV.

