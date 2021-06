Epidemiolog Bernard Kaić rekao je u nedjelju kako će se pažljivo pratiti situacija nakon slavlja navijača u Zadru, jer je velika šansa da se zbog bliskih kontakata velikog broja ljudi poveća broj novozaraženih koronavirusom na tom području.

"U Zadru još ima desetak novooboljelih dnevno, koliko ih je prošle godine u ovo doba bilo u cijeloj Hrvatskoj. Sigurno je netko od onih koji se okupljali bio bolestan, da ne zna da je bolestan ili možda čak i zna, ali se nije htio testirati", ustvrdio je Kaić za RTL.

Smatra da je moguće da Zadar ponovno 'ode' u crveno na karti Europe, a onda se, kaže, Zadarska županija može pozdraviti sa stranim turistima. "Cijela Europa gleda kartu i savjetuje svojim građanima kamo da putuju", dodao je.

Na pitanje koliko će se još morati nositi maske rekao je da će to biti sve dok Stožer ne odluči suprotno, no on smatra da se mora pričekati dok se epidemiološka situacija dovoljno ne popravi, odnosno da broj novooboljelih padne na deset ili manje od tog broja dnevno.

"Po broju oboljelih, hospitaliziranih i umrlih sada je lošije nego kada smo bili u strogom lockdownu prošle godine, a kada se popuštao lockdown imali smo manje od deset novooboljelih dnevno", dodao je.

Kaić je rekao da maske i dalje moraju nositi oni koji su cijepljeni ili su preboljeli koronu zato što oni oko njih koji nisu imuni mogu biti za njih zarazni, a cijepljeni i preboljeli nisu stopostotno zaštićeni.

"Prilikom nedavnih pilot projekata svadbi ili druženja svi su ili bili cijepljeni ili su preboljeli ili su imali negativan nalaz brisa, a ovako sada u javnosti netko tko je cijepljen ne može biti siguran da se neće zaraziti jer ipak cjepivo ne štiti 100 posto", napomenuo je.

Za eventualno produljenje radnog vremena kafića za vrijeme Europskog nogometnog prvenstva, Kaić je rekao da se već sada popustilo puno više nego prošle godine u sličnoj situaciji, pa nije za to, kao niti za potpuno vračanje na uobičajen način ponašanja, kao što je to bilo prošle godine u ovo vrijeme, kada je bilo dvoje do petero oboljelih dnevno.

Covid-putovnice ubrzavaju prelazak granice

Za covid-putovnice rekao je da su samo administrativni papir koji olakšava prelazak granice, a ne medicinski dokument, liječnička potvrda o preboljenju, cijepljenju ili negativnim testovima, koji bi usporavao prelazak granice, dok se vidi tko ga je izdao i je li valjan.

"Covid-putovnica sve će ubrzati. Velika većina ljudi će ispuniti uvjete za dobiti tu digitalnu covid-potvrdu, ali onaj manji dio koji ju neće moći dobiti još će moći prelaziti s medicinskom dokumentacijom", dodao je.

Na pitanje zašto brzi antigenski test ne može biti dokaz pri prelasku granice, Kaić je odgovorio da je to zbog 'nakaradnog' pravila Europske komisije da se samo na temelju PCR-a može dobiti potvrda o oboljenju, no pisali su im i sada se radi revizija te uredbe.

"Nadam se da će uvažiti te primjedbe jer uredba diskriminira hrpu ljudi, ne samo one s brzim testom, nego i one vjerojatne slučajeve koji su bili u karanteni jer im je ukućanin obolio a nisu testirani", istaknuo je.

Podsjetio je da su tijekom drugog vala i Europska komisija i Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) poticali korištenje brzih testova da bi se bolesna osoba što brže i lakše prepoznala, stavila u izolaciju i njihovi kontakti obradili. "Je li trebalo te brze testove potvrđivati PCR-om ili ne vidljivo je iz definicije bolesti koju je izdao ECDC u kojoj se brzi tekst kao i PCR priznaje kao laboratorijska potvrda bolesti", dodao je.

Uz početak cijepljenja djece u Hrvatskoj, Kaić je rekao kako su preporuke da se cijepe djeca starija od 12 godina ako imaju bolest koja povećava rizik od komplikacija covid-a i kod kojih se zna da korist od cijepljenja nadmašuje potencijalne rizike od cijepljenja.

"Kod zdrave djece kod koje je za veliku većinu covid jako blaga bolest još nemamo podatke da bismo mogli reći da korist cijepljenja nadmašuje rizik od cijepljenja, pa zasad još ne preporučujemo da se zdrava djeca cijepe", rekao je.