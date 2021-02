Onaj tko je na vlasti jednostavno voli mazati oči ljudima. A pogotovo je omiljeno to raditi u izvješćima Europskoj komisiji. Sad smo već u EU, pa ih nitko ne provjerava, ali kad bi neki Francuz ili Nijemac čitao ono što piše Hrvatska, sigurno bi bio uvjeren da živimo u uređenoj državi. No to je travestija, da se poslužimo izrazom predsjednika Zorana Milanovića.

I on to sad priznaje iako je isto to radio četiri godine. Dakle, neki Francuz ili Nijemac vidjeli bi u izvješćima reformu za depolitizaciju javne uprave. Umjesto da stotinjak ljudi u vrh ministarstava Vlada postavi po političkom ključu, taj stranac bi pročitao da u Hrvatskoj vrijede drukčija pravila. Osim ministra i dva-tri državna tajnika, cijela uprava je visoko depolitizirana. Na papiru.

Upravo završavaju natječaji za ravnatelje uprava. Ali kako se može vidjeti iz izvješća sa zatvorenih sjednica Vlade, mahom na tim natječajima prolaze stranački ljudi. Oni koji su bili politički imenovani pomoćnici ministra.

Oni su se, doduše, javili na natječaj, ali je presudno u njihovu imenovanju: razgovor s ministrom/icom. I tako oni politički postavljeni HDZ-ovci, HNS-ovci, bandićevci, sad postaju nepolitički stručnjaci. Praktički nesmjenjivi.

Kako natječaji izgledaju, najbolje smo mogli čuti na snimci HDZ-ovca Žarka Tušeka koji sa svojim kolegom pita zagorskog vijećnika “Kaj bi ti štel biti?”. I nakon te snimke isti modus operandi traje u ministarstvima, lokalnoj upravi, agencijama i ustanovama.

Prijava na natječaj inače je frustrirajući i težak izbor. Kad učiš, trudiš se i onda vidiš da je izabran netko sa stranačkom iskaznicom. Ali premijeru nikad nije palo na pamet u tom slučaju reći: “Stop diskriminaciji”. Dapače.