Kaja Kallas žestoko oplela po Rusiji: 'Napad na Leipzig ima obilježja državnog terorizma'

“Napadi u Leipzigu imaju sva obilježja državno sponzoriranog terorizma”, rekla je Kallas u Wicklowu, u Irskoj, gdje se održava neformalni sastanak ministara vanjskih država članica EU-a. Najavila je “odlučni odgovor” EU-a, ističući da je u pripremi popis od 1600 subjekata povezanih s ruskim vojnim kompleksom, koji će biti dodani postojećem popisu sankcioniranih. EU i mnoge države članice pozvale su ruske predstavnike pri EU-u na konzultacije nakon što je njemačka vlada službeno potvrdila da iza hibridnog napada stoji Rusija.

“Na današnjem sastanku raspravljat će o tome što još možemo učiniti. Mislim da su ovi hibridni napadi diljem Europe također pozivi na buđenje onim zemljama koje možda nisu bile baš čvrste po ovom pitanju", rekla Kallas.

Dodala je da EU mora pojačati svoje napore ako se želi okončati ruski rat protiv Ukrajine.