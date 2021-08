Kao prvo, ja mogu sad sebi reći da jesam, da sam upoznao politiku, nisam se nikad bavio, nije me kandidirala stranka, nego Savez Roma, nevladina udruga i romska zajednica se nikad nije bavila politikom, a još manje ja, a ako je politikantstvo da sam ja skrenuo pozornost i tražio nasamo da razgovaram s ministrom i skrenuo pozornost da imam informacije da u romskom naselju postoji oružje i da moji Romi dolaze do oružja od većinskog stanovništva, na koji način ne znam, mogu samo nagađati. Ako je to politikantstvo, onda ja kažem da je to politikantstvo, jer sam skrenuo pozornost, jer sam htio da se ovakvi i slični incidenti ne događaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rekao je to saborski zastupnik iz redova nacionalnih manjina Veljko Kajtazi za N1 te se tako osvrnuo na izjave savjetnika ministra unutarnjih poslova, Vladimira Fabera, koji prozvao je Kajtazija da politizira te koristi floskule i izbjegava odgovornost.

- Meni je ovo smiješno, moram reći, zato što ja sve vrijeme pokušavam, unatrag nekoliko godina predlažem da se uposli Rom koordinator, da imamo profesionalca koji bi mogao pomoći i jedinicama samouprave i meni i svima onima kojima je neophodno potrebno. Ništa nije napravljeno. Koliko ima Roma zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave? Mislite da Romi ne žele normalan život? Pa Romi su na ovim prostorima 700 godina. Ako sam ja čekao 20 godina na posao, što mislite kako je drugima? - rekao je Kajtati i nadodao da Romi oružje kupuju kod Hrvata.

- Takva oružja moji Romi kupuju kod većinskog naroda za 10 pa do 50 eura. To se treba kontrolirati - rekao je Kajtazi i naglasio kako pokraj tog naselja u Međimurju postoji škola u kojoj Romi imaju poseban ulaz.

- Zar nije to sramota da Romi u Osnovnu školu ulaze na poseban ulaz. A uz to, u bolnicama u Međimurju Romi imaju odvojene krevete. Istražite sve to - rekao je Kajtazi.

Podsjetimo, do tragedije je došlo sinoć nakon svađe među susjedima pri čemu je jedan mladić uzeo automatsku pušku i počeo pucati po dvorištu. U pucnjavi je ubijena žena, a još je petero ranjenih, među njima i dvoje djece.

- Utvrđeno je da je došlo do tučnjave i pucnjave iz vatrenog oružje. 6 osoba je zadobilo prostrjelne rane, a jedna je osoba preminula. Svi su oni bili obrađeni u Županijskoj bolnici Čakovec - rekla je policija na konferenciji za medije.

- Osobe su locirane nekoliko kilometara od samog mjesta događaja i tamo su i lišeni slobode - rekli su iz policije.Kriminalističko istraživanje je još uvijek u tijeku, a uhićeni će danas kroz dan biti privedeni pritvorskom nadzorniku.

- Povod je tučnjava i netrpeljivost dviju obitelji. Zvali su i dobili smo dojavu u trenutku pucnjave - rekao je načelnik Policijske uprave Ivan Sokač.

Osumnjičeni se nisu opirali uhićenju, a još se ne zna jesu li bili alkoholizirani.