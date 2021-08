Uskoro se očekuje konferencija za medije Policijske uprave Međimurske na kojoj bi se trebali saznati detalji tragedije koja se sinoć dogodila u romskom naselju Parag u Međimurju.

Podsjetimo, do tragedije je došlo nakon svađe među susjedima pri čemu je jedan mladić uzeo automatsku pušku i počeo pucati po dvorištu. U pucnjavi je ubijena žena, a još je petero ranjenih, među njima i dvoje djece.

- Utvrđeno je da je došlo do tučnjave i pucnjave iz vatrenog oružje. 6 osoba je zadobilo prostrijelne rane, a jedna je osoba preminula. Svi su oni bili obraženi u Županijskoj bolnici Čakovec - rekla je policija na konferenciji za medije.

- Osobe su locirane nekoliko kilometara od samog mjesta događaja i tamo su i lišeni slobode - rekli su iz policije.

Kriminalističko istraživanje je još uvijek u tijeku, a uhićeni će danas kroz dan biti privedeni pritvorskom nadzorniku.

- Povod je tučnjava i netrpeljivost dviju obitelji. Zvali su i dobili smo dojavu u trenutku pucnjave - rekao je načelnik Policijske uprave Ivan Sokač.

Osumnjičeni se nisu opirali uhićenju, a joše se ne zna jesu li bili alkoholizirani.

Na policijskoj konferenciji je i savjetnik ministra Vladimir Faber koji je komentirao izjave Veljka Kajtazija.

- Reći informaciju da u naselju ima oružja? Što to znači? Ima i udrugim naseljima. Ova PU prije svega, čestitam im na sinoćnjim aktivnostima. Ova PU oduzela je 37 komada zabranjenog oružja. To je dovoljno za naoružati satniju. No, problem je..zašto ne kažu, ta i ta osoba ima oružja. Ovo nije 1988-a. Policija ne može ući u stan bez sudskog naloga. Ovo je floskula zbog izbjegavanja vlastite odgovornosti - rekao je Faber.

Faber smatra da je i generalna prevencija zakazala.

- Svi ostali trebali bi se zapitati kakvo je stanje u romskim naseljima, ali moramo djelovati preventivno i tražiti uzroke - rekao je Faber.

Kažu kako se još ne zna odakle mladiću kalašnjikov iz kojeg je pucao. Policija kaže kako su uhićeni od prije poznati policiji, a prijavljivani su za razna kaznena djela, imovinske delikte, prijetnje i slično.