Kakav nas čeka početak tjedna? Kiša, kiša i još malo grmljavine

U ponedjeljak će na istoku Hrvatske biti umjereno do pretežno oblačno s kišom i grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. Najviša temperatura uglavnom će biti između 22 i 24 °C. U središnjoj Hrvatskoj promjenjivo do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana uz češću kišu i grmljavinu te prolazno jak vjetar. Prema kraju dana djelomično razvedravanje, ali ne i stabilizacija vremena. Najniža temperatura oko 16 °C, a najviša oko 22 °C, piše HRT.

I na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj česta kiša i grmljavina. Poslijepodne sunčana razdoblja, ali i dalje nestabilno. Vjetar uz nestabilnosti jak, a na Jadranu jugo i jugozapadnjak prijepodne naglo u okretanju na buru, podno Velebita jaku i vrlo jaku. Temperatura u gorju većinom između 15 i 20 °C, a na Jadranu ujutro od 18 do 20 °C, danju oko 24 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije porast naoblake, a u drugom dijelu dana mjestimice pljuskovi i grmljavina. Umjereno jugo popodne naglo i kratkotrajno u okretanju na jaku buru i sjeverni vjetar, uz umjereno valovito more. Vrlo toplo, najviša temperatura zraka između 26 i 28 °C. Na jugu Hrvatske najviše sunčanog vremena, ali navečer i u noći mjestimice uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjereno jugo, navečer i u noći kratkotrajno u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 16 do 20 °C, a najviša dnevna od 25 do 28 °C. Sljedećih dana manje toplo te i dalje promjenjivo. Kiša, mjestimice obilna, vjerojatna je u srijedu, osobito u gorskim krajevima te unutrašnjosti Dalmacije. I na Jadranu promjenjivo i nestabilno, osobito u srijedu kada su moguće obilnije oborine te manje toplo.

- Promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 °C, u gorju malo niža - priopćio je DHMZ.