Tuča, grmljavina i olujni vjetar mogući u Zagrebu i na sjeveru. DHMZ upalio narančasti alarm

Hrvatsku danas očekuje djelomice sunčano, ali nestabilno vrijeme, od sredine dana moguća je pojava izraženijih pljuskova i grmljavinskog nevremena. Meteorolozi su za zagrebačku regiju i sjever zemlje izdali narančasto upozorenje zbog mogućih jačih grmljavinskih sustava praćenih snažnim udarima vjetra i lokalnom tučom.

Na kopnu će prijepodne prevladavati djelomice sunčano vrijeme, dok će se od sredine dana razvijati jača naoblaka. Mjestimice se očekuju pljuskovi s grmljavinom, a pojedini mogu biti i jače izraženi. Navečer postoji mogućnost pljuskova s grmljavinom i na sjevernom Jadranu.

Posebna pozornost usmjerena je na zagrebačku regiju, gdje je vjerojatnost pojave grmljavine veća od 80 posto. Uz izraženije pljuskove mogući su i olujni udari sjeverozapadnog vjetra, dok je lokalno moguća i pojava tuče.

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverozapadni, no tijekom grmljavinskih nevremena prolazno može znatno ojačati. Na Jadranu će puhati jugozapadni vjetar, a prema večeri mjestimice i jugo.

Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

Već sutra slijedi osjetna promjena vremena i pad temperature. U unutrašnjosti će prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz kišu te mjestimice pljuskove s grmljavinom. Oborina bi osobito na zapadu zemlje mogla biti obilnija, dok se prema večeri sa zapada očekuje postupno razvedravanje.

Najviše sunčanih razdoblja prognozira se za južni Jadran. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom od 16 do 20 stupnjeva, dok će najviše dnevne biti između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih, a u gorju i niže.

Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, koji će tijekom dana postupno okretati na sjeverozapadnjak.