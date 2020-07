Kakav ulov! Umjesto ribe, u Umagu 'upecali' ogromnu ražu: 'Ona je vukla mene, a ja nju'

Nisam znao je li kamen ili velika riba, vukao sam prema površini, a ona je vukla mene. Nakon desetak minuta borbe ugledali smo ogromnu ražu, nismo znali što učiniti pa smo ju brzo vratili u more, ispričao nam je ribić

<p>Kada se udica zakačila, počeo sam vući prema površini. Ona je vukla mene, a ja nju, borili smo se tako barem desetak minuta. Mislio sam prvo da smo 'ulovili' kamen, tek kad smo ju dovukli blizu obale vidjeli smo da nije ni kamen ni riba već ogromna raža. Malo za reći da smo svi bili iznenađeni - ispričao nam je D.S. iz Umaga, koji je zajedno s obitelji u ponedjeljak navečer ulovio ogromnu ražu od barem 15 kilograma. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ulovili ogromnu ražu u Umagu</strong></p><p>- Brzo smo ju uhvatili u mrežu, otpetljali i izvadili van, bilo nam je bitno da joj što prije izvadimo udicu i pustimo nazad u more kako ju ne bi ozlijedili. Nije bila uznemirena, nego je, nakon što smo ju pustili, znatiželjno napravila još dva kruga oko nas i zaputila se u morske dubine - ispričao nam je D.S. </p><p>D.S. nam je rekao da mu je ovo prvi ovakav ulov iako se već neko vrijeme bavi rekreativnim pecanjem zajedno s obitelji i prijateljima, za koje kako kaže, ima važeću dozvolu. Raža je bila teška oko 15 kilograma i široka oko 70 centimetara, a imala je i dugi rep. </p><p>- Inače pecamo tamo gdje nema kupača pa smo znali uloviti sitne ribe poput orade ili brancina, no ovo nikako nismo očekivali. Nismo na prvu znali ni kako reagirati,svi su bili jako uzbuđeni... Malo smo ju poslikali da imamo za uspomenu i pustili u more - rekao nam je. </p><p> </p>