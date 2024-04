Kako 'dišu' deveta i deseta izborna jedinica? HDZ bi na jugu mogao odnijeti čak 15 mandata

Šest dana je preostalo je do izbora u Hrvatskoj. Večeras je Dnevnik Nove TV objavio prvi dio predizbornog istraživanja po izbornim jedinicama. Hrvoje Krešić analizirao je rezultate za devetu i desetu izbornu jedinicu.

10. IZBORNA JEDINICA

Krajnji jug, odnosno desetu izbornu jedinicu čine cijela Dubrovačko-neretvanska te dio Splitsko-dalmatinske županije uključujući i grad Split. Jedna je od "plavih" jedinica, i takva će i ostati, zaključuje Krešić.

Foto: Nova Tv

Naime, HDZ-ova koalicija uživa podršku 32,7 posto ispitanih. Na drugom je mjestu koalicija Rijeke pravde s podrškom od 23,2 posto ispitanih. Na trećem mjestu Most i partneri, malo manje od 9 posto, na četvrtom koalicija oko Domovinskog pokreta s 8,2 posto podrške. Prag još prelazi platforma Možemo!, koja u ovoj izbornoj jedinici ide sa strankom Srđ je grad te imaju 5,5 posto podrške. Ispod praga ostaje koalicija Umirovljenici zajedno, koju podržava 2,5 posto ispitanih. Niti jedna od ostalih stranaka koje se nalaze na biračkom listiću desete izborne jedinice ne prelazi tih 2,5 posto, a zanimljivo je da u ovom trenutku ima još mnogo neodlučnih - čak 10 posto.

Foto: Nova Tv

Kada postotke prevedemo u mandate, odnosno mjesta u Saboru, odnos snaga izgleda ovako: HDZ-ova podrška postaje sedam mandata u Saboru. SDP-ova koalicija osvaja četiri, a Most, Domovinski pokret i Možemo! po jedan. Reporter Hrvoje Krešić napominje i da je jedan mandat ovdje graničan, do njega može ili SDP, ili Most, ili DP, a na štetu HDZ-a.

Foto: Nova Tv

9. IZBORNA JEDINICA

Deveta izborna jedinica obuhvaća dijelove Zadarske i Splitsko-dalmatinske te cijelu Šibensko-kninsku županiju, tradicionalno je HDZ-ovo uporište i to se jasno vidi i iz podataka Dnevnika Nove TV.

Foto: Nova Tv

Ovdje koalicija oko HDZ-a doseže čak 37,5 posto podrške, čak 20-ak postotnih poena više nego SDP i partneri, koji su na malo manje od 16 posto podrške. Na trećem je mjestu koalicija oko Domovinskog pokreta s 10,3 posto podrške. Prag još prelazi koalicija Mosta i Suverenista, koja u 9. izbornoj jedinici uživa 8,3 posto podrške. Ispod praga ostaje platforma Možemo! sa 3,1 posto podrške, Stranka Ivana Pernara s 2 i pol posto podrške te sve ostale stranke na listi koje imaju manje od toga - među njima je, recimo, i lista Enia Meštrovića Ričarda. Ovdje je još više neodlučnih nego u 10. jedinici, 13,2 posto.

Foto: Nova Tv

Kada su u pitanju mandati, i ovdje ih najviše osvaja HDZ, ukupno osam, Rijeke pravde osvajaju tri mandata, Domovinski pokret dva te Most i Suverenisti jedan. Međutim, i ovdje napomena da jedan mandat graničan, može ga ostvariti Most, i to na štetu HDZ-a.

Foto: Nova Tv

ZBROJENI MANDATI 9. I 10. IZBORNE JEDINICE

Nakon dvije jedinice sklonije desnici, zbrojno stanje u sabornici kaže da HDZ i partneri imaju 15 mandata, Rijeke pravde sedam, Domovinski pokret tri, Most dva te platforma Možemo! jedan.