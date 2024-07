Kako je HDZ-ov gradonačelnik Dubrovnika apelirao da djecu vodi pozdrav 'Za dom spremni'

Tako izgledaju - opet - one famozne "dvostruke konotacije" pozdrava Za dom spremni.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković pozdravio je ovoga vikenda okupljene na otvaranju spomen parka Treće imotske bojne u Cisti Velikoj s pozdravom "za dom spremni", a onda tvrdio kako taj pozdrav nije upotrijebio u kontekstu Drugog svjetskog rata, već u kontekstu Domovinskog rata.

"Simboli Domovinskog rata ne mogu se ni na jedan način stavljati u kontekst Drugog svjetskog rata", objasnio je Franković. "Da ste poslušali moj govor, onda bi iz njega jasno čuli kako sam istaknuo da našu djecu moramo učiti da pamte, a ne da mrze jer pamćenje je alat, a mržnja golem teret".

I tako, HDZ-ov gradonačelnik izgovorio je sve suprotno od onoga što je napravio.

Simbol mržnje

Simbol ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata stavio je u kontekst Domovinskog rata. Upotrijebio je simbol sazdan iz mržnje, te ignorirao pamćenje koje nas uči da je taj pozdrav oduvijek ustaški, kao i da su se oni koji su taj pozdrav usvojili u Domovinskom ratu javno inspirirali ustašama i NDH.

"Još jednom kao i nebrojeno puta do sada osuđujem kontekst pozdrava za dom spremni iz Drugog svjetskog rata", istaknuo je Franković. No istodobno u svom govoru pozvao je nazočne da njih i njihovu djecu "uvijek vode dvije rečenice koje nikad neće biti staromodne i koje će nas uvijek pozivati na ono što je ključno, da budemo spremni obraniti svoju domovinu, a to su Bog i Hrvati i za dom spremni".

Ustaški pozdrav, dakle, nikad neće biti staromodan.

I zahvaljujući Frankoviću i Andreju Plenkoviću, kao i Vijeću za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, Za dom spremni bit će veoma moderan i aktualan pozdrav u svim prigodama. A očito i svim generacijama.

Tko šteti Hrvatskoj?

Premijer Plenković prošle je godine u Jasenovcu poručio kako oni koji koriste pozdrav ZDS "najviše štete čine reputaciji Hrvatske i njezinu međunarodnom ugledu". "Mislim da je kroz nekoliko zadnjih godina ta tema ipak svedena na jedan jako, jako, uski i imali krug ljudi i da smo napravili velike korake naprijed. To se vidi i u javnom životu", rekao je tada Plenković.

Danas njegov potpredsjednik Tomo Medved plješće na javni poziv HDZ-ova gradonačelnika da hrvatsku djecu pozdrav "za dom spremni" uvijek vodi kroz život.

Trebamo li očekivati da će se tako pozdravljati u školi?

Ustaški, ali 'domoljubno'

Čini se da je najlakše ustaški, navodno zabranjeni pozdrav, upotrijebiti u javnom prostoru uz opasku kako je iskorišten u domoljubne ili komemorativne svrhe.

Bez obzira na činjenicu da je ustaški režim taj pozdrav koristio u svojoj politici zločina, progona, genocida, istrebljenja, konc logora, brutalnih ubojstava. Da bi se neke postrojbe u Domovinskom ratu kasnije inspirirale upravo tim pozdravom i upravo tom politikom.

Međutim, ustaše, ako nas pamćenje služi, nisu branile Hrvatsku, već su pomogle nacističkoj Njemačkoj, fašističkoj Italiji i Mađarskoj, da okupiraju Hrvatsku, raskomadaju je i podijele. Kako se onda ustaško nasljeđe može uzimati u kontekstu obrambenog Domovinskog rata?

Možda u kontekstu Srba?

Gradonačelnik Dubrovnika ovaj pozdrav nije samo iskoristio u komemorativne svrhe, već ga je uzdigao na pijedestal hrvatskih simbola koji će nas "uvijek pozivati na ono što je ključno".

Hoće li Plenković i to ocijeniti nanošenjem štete reputaciji Hrvatske i njezinu međunarodnom ugledu? Kad već ne šteti njegovoj stranci, njegovoj Vladi i njegovim lokalnim dužnosnicima.