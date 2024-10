Kako je komičar postao ratni vođa: Preživio je tri atentata i vodi Ukrajinu protiv Putina

​Volodimir Zelenski, komičar bez apsolutno ikakvog iskustva u politici, prije gotovo 5 godina postao je predsjednik Ukrajine. U veljači 2022., otkako je Rusija napala Ukrajinu, prometnuo se u odlučnog ratnog vođu. Nakon dolaska na vlast, nije imao podršku Ukrajinaca. Ipak, s vremenom je i o one najveće pesimiste osvojio.

- Kad je izabran za predsjednika obećao je da će se uhvatiti u koštac s korupcijom, da će riješiti rat na istoku zemlje u Donjecku i Lugansku. No ništa nije riješio i svi smo mislili da je proruski orijentiran. Tad mu je naglo pala potpora. Sad ga ljudi 100 posto podržavaju. Joe Biden mu je ponudio izvlačenje iz zemlje, Zelenski je odbio. Kad je objavio fotografije sebe u pancirki u središtu grada, tad su svi stvarno vidjeli da je u Kijevu. Naime, prvo je snimao obraćanje javnosti iz neke prostorije i nitko nije znao gdje je. Ruski mediji su tad objavili da je pobjegao. Međutim, onda je objavio svoju fotografiju iz centra Kijeva. I tako je stekao potpuno povjerenje nas Ukrajinaca - pričala nam je mlada Ukrajinka.

Prije nego što je postao političar ljudi su ga, navodi nam, obožavali, prije svega kao vrhunskog komičara, iako je ostvario i zavidnu filmsku karijeru glumeći u brojnim filmovima. Uz to je bio i scenarist, producent, a vodio je i razne TV emisije od kulinarskih do glazbenih. No kako je tekao životni put šefa države koja se nalazi pod žestokim napadima ruskih vojnika?

Zelenski je rođen 25. siječnja 1978. u gradu Krivoj Rog, koji se nalazi u Dnjipropetrovskoj regiji. U djetinjstvu se s obitelji preselio u Mongoliju. Tamo su proveli četiri godine zbog očeva posla. Po povratku u Krivoj Rog, njegov otac, profesor i znanstvenik, postao je predstojnik katedre za kibernetiku na tamošnjem državnom sveučilištu. Volodimir je u svom rodnom gradu pohađao gimnaziju, gdje je intenzivno učio engleski jezik. U vrijeme srednjoškolskih dana sudjelovao je u brojnim školskim amaterskim predstavama. Igrao je uloge u kazališnim predstavama prema djelima Čehova, Fonvizina, Dostojevskog... Uz glumu, bavio se i glazbom. Svirao je gitaru u školskom ansamblu, a po završetku gimnazije preselio se u Kijev, gdje je na nacionalnom sveučilištu studirao pravo. Nakon diplome nikad se nije bavio tom strukom.

Nastavio je s glumom

Pravo ga nije zanimalo, nego je nastavio s glumom i stand-up komedijom, kojom se počeo baviti još u srednjoj školi. Bio je dio postave Studio Kvartal-95. Riječ je o poznatoj ukrajinskoj kompaniji koja je tvorac brojnih humorističnih projekata. Volodimir Zelenski ne samo da je bio voditelj Kvartala-95, nego je i glumio u brojnim projektima, ali bio i autor većine predstava. Cijelo vrijeme snima brojne filmove, a istovremeno radi honorarno u raznim televizijskim programima. Vodio je i kulinarsku emisiju "Gospodin kuhar". Godine 2006. Zelenski je sudjelovao i u projektu "Ples sa zvijezdama". Partnerica u toj emisiji bila mu je dvostruka svjetska prvakinja u dvoranskim plesovima Olena Šoptenko. Spomenuta TV emisija postigla je rekordan broj gledatelja. Finale emisije pratilo je više gledatelja nego predsjednikovo novogodišnje obraćanje. Nakon uspjeha u "Plesu sa zvijezdama", postaje jedna od najtraženijih osoba na ukrajinskoj televiziji.

Redovito glumi u novogodišnjim mjuziklima, sudjeluje u raznim TV emisijama, piše televizijske i filmske scenarije. Ipak, njegov glavni projekt ostaje Kvartal-95.

Godine 2013. postao je voditelj jedne glazbene emisije. Ostvario je i brojne filmske uloge, snimajući uglavnom romantične komedije. Snimio je tri nastavka filma "Ljubav u velikom gradu", a neki od njegovih poznatijih filmova su "Uredska romansa. Naše vrijeme", "Rževskij protiv Napoleona" i "8 prvih spojeva". Vrhunac slave stekao je 2015. godine, kad je održana premijera satirične TV serije "Sluga naroda" - u kojoj je Zelenski igrao glavnu ulogu - Vasilija Petroviča Goloborodka, srednjoškolskog profesora povijesti koji je postao predsjednik Ukrajine. Krajem listopada 2017. održana je premijera druge sezone. Zelenski je time potvrdio status najpopularnijeg ukrajinskog komičara, a to mu je ujedno bila i odskočna daska da popularnost koju je pridobio glumeći predsjednika pokuša pretvoriti u stvarnost.

Već se krajem 2016. godine počelo pričati da bi Zelenski mogao biti kandidat za predsjednika Ukrajine. Ivan Bakanov, odvjetnik Studija Kvartal-95, registrirao je 2017. godine istoimenu političku stranku. Prema rezultatima zajedničke studije tri istraživačka centra - KIIS, SOCIS i Centra Razumkov, Zelenski je u rujnu 2018. bio na trećemu mjestu po broju glasova (6,7 posto) u anketi "za koga bi ispitanici glasali da se izbori održe u bliskoj budućnosti."

Foto: Shannon Stapleton

Kandidatura poput parodije

U intervjuu u prosincu 2018. Zelenski je izjavio da će kao predsjednik pokušati okončati tekući rat u Donbasu pregovorima s Rusijom. U ponoć 1. siječnja 2019., umjesto novogodišnje čestitke tadašnjeg predsjednika Ukrajine Petra Porošenka, kanal 1+1 prikazao je Zelenskog koji je najavio kandidaturu za predsjednika i tako potvrdio glasine koje su prethodnih godina kružile Ukrajinom.

Kandidatura Volodimira Zelenskog bila je poput parodije, odnosno kao nastavak popularne humoristične TV serije "Sluga naroda", u kojoj je glumio učitelja povijesti koji slučajno postane predsjednik.



- Poput lika kojeg tumačim u televizijskoj seriji, ako postanem predsjednik fokusirat ću se na korupciju koja je ušla doslovno u sve pore našega društva. Nužno je smanjiti utjecaj korupcije na vladu i živote ljude. Ljudima je više dosta ove stare garde političara - izjavio je Zelenski tijekom predizborne kampanje za AP.

U predizbornoj kampanji bio je orijentiran uglavnom prema mladim biračima, željnima nestereotipne retorike i svježih političkih figura. Izborni program sročio je krajnje ležerno i bez pretjeranog ideološkog nijansiranja: obećavajući borbu protiv korupcije i više direktne demokracije u formi referenduma.

Iako se po medijima spekuliralo da su ga na kandidaturu nagovorili neki ukrajinski oligarsi samo kako bi spriječili ponovni izbor Petra Porošenka za šefa države, takve glasine kod dijela birača očito nisu pale na plodno tlo.

Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)



Zelenski je svoje političko neiskustvo pretvorio u prednost i privukao pozornost birača koje su vladajuće elite razočarale. Rezultati predizbornih anketa pokazali su kako mu podrška, upravo zahvaljujući frustracijama birača, kontinuirano raste jer dosadašnji lideri nisu ispunili obećanja koja su dali još tijekom ustanka na Majdanu 2014. godine.

- Zelenski je uspio privući bijesne birače koji preziru aktualne političare - rekao je Viktor Zamiatin, politički analitičar politološkog Centra Razumkov za AP.

Istraživanje ukrajinskog politološkog Centra Razumkov, koje je prenijela agencija AP, otkriva da je Zelenski znatno prihvatljiviji Ukrajincima i od predsjednika Petra Porošenka i od bivše premijerke Julije Timošenko.

Dana 31. ožujka 2019. održan je prvi krug predsjedničkih izbora, u kojemu je pobijedio Zelenski, osvojivši 30,24 posto glasova - gotovo dvostruko više od tadašnjeg predsjednika Petra Porošenka, koji je dobio 15,95 posto podrške. Oba kandidata plasirala su se u drugi krug izbora koji se održavao 21. travnja. Zelenski je premoćnom pobjedom nad Porošenkom, osvojivši čak 73,2 posto glasova, postao predsjednik Ukrajine.

Značajne izjave

Izvukli smo njegove izjave koje je davao o raznim temama tijekom kampanje. O ruskom jeziku: "Ako na istoku i na Krimu ljudi žele pričati ruski, maknite se od njih, ostavite ih na miru. Pravno, dajte im priliku da govore ruski".

O ukrajinskom jeziku: "Mi smo za zakon o ukrajinskom jeziku. Sad je ovaj zakon na Saboru. Mislim da tu ima nekih pitanja. Moram zaštititi ukrajinski jezik i to ću učiniti".

Ovako je govorio o aneksiranom Krimu: "Ako pobijedimo, ovo će biti prvi korak prema povratku Krima. Vjerujem da do povratka Krima može doći nakon promjene vlasti u Rusiji".

O davanju posebnog statusa Donbasu: "Mislim da to ne bi trebalo napraviti".

O NATO-u i Europskoj uniji. "Odabrali smo smjer prema Europi. Ne želimo biti Sovjetski Savez. Želimo biti europska država. NATO pruža sigurnost, ima vojsku, ali ja želim ujediniti državu".

Što se tiče privatnog života, Zelenski je oženjen i otac dvoje djece. Oženio se 6. rujna 2003. godine Olenom Voladimirovnom Zelenskom (Kiaško), autoricom Studija Kvartal-95, a poznavali su se još iz djetinjstva jer su pohađali istu školu.

Olena i Volodimir imaju dvoje djece. Kći Aleksandra Zelenskaja rođena je 15. srpnja 2004., a s ocem Volodimirom je 2014. glumila u filmu "8 novih spojeva" kao kći glavnog junaka, kojega je glumio upravo Volodimir. Sin Kiril Zelenski rođen je 21. siječnja 2013.

- Uvijek sam primjećivao zanimljivu osobinu kod sebe: ne pokušavam odmah biti dobar, ali onda pobijedim sam sebe. Stoga, kad sam došao na Inter TV kanal na audiciju za ulogu voditelja, nisam učinio ništa posebno da bih se nekome svidio. No ako sam zainteresiran za nešto, vrlo brzo se uzbudim oko toga. Zato se i ponašam ovako na setu - govorio je Zelenski o sebi.

O djetinjstvu: "Svijetla sjećanja - Mongolija, živio sam tamo skoro četiri godine, naučio sam mongolski jezik, jahao mongolske konje, šetao brdima koja su bila prošarana tulipanima...".

O snovima: "Prvo sam sanjao da postanem graničar, zatim sam u školi maštao o tome da budem prevoditelj i diplomat".

O hobijima: "Kao student bavio sam se plesom, bio sam pozvan u tim 'Zaporožje - Krivoj Rog - Transit' kao koreograf. Tamo nisu imali dovoljno ljudi".

O duši: "Kvartal-95 je stanje duha, stalno sam u njemu. Osmijeh je sve. Osoba se otvara, otvara, u principu, sebe, svoju dušu...".

O vlastitim kvalitetama: "Mislim da je jedna od najhrabrijih stvari za svakoga muškarca - njegova odgovornost za obitelj. Imam kćer, sina, ženu. Mislim da je to prilično hrabar čin".

Heroj Ukrajine postao je nakon što je odbio ponudu SAD-a da ga evakuira. Zelenski je također rekao da je on osobno prva meta Rusa, a druga meta njegova obitelj. Zatim je poručio Putinu da će i dalje biti na svojoj dužnosti i braniti svoju zemlju, a da Ukrajinci neće položiti oružje niti se predati napadačkim snagama, kao što je tražio ruski predsjednik.

“Borba je ovdje, treba mi streljivo, a ne vožnja”, riječi su kojima je Zelenski osvojio i Zapad koji ga je nakon tog poteza proglasio pravim vođom. Brojne simpatije pokupio je i suzama u nedavnom intervjuu. Iskreno je govorio o sebi, Ukrajini, svojoj obitelji koju nije vidio danima. U tom trenutku je i zaplakao.