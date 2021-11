Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt u N1 Studiju komentirala je odluku Europskog suda za ljudska prava u slučaju Medine Hussini kao i stanje u slučaju Žalac.

Vesna Škare Ožbolt kaže da bi bila oprezna u ocjeni da je odluka Europskog suda za ljudska prava pljuska hrvatskim institucijama.

- Bila bih oprezna jer ovaj problem migranata je složeno i globalno pitanje i u kojem Hrvatska sudjeluje, ministar je spomenuo Italiju. Podsjetit ću da od 2012. traje migrantska kriza, Italija je prva bila žrtva toga – tri mediteranske rute, balkanska ruta… EU nije našla pravi odgovor. U Srbiji migranti prolaze cestom gdje ljudi voze 200 na sat, kraj pruga, svaki čas mogu biti u smrtnoj opasnosti - rekla je Škare Ožbolt i dodala da je i odgovornost ministra kompleksna stvar.

- Ako se i događaju pushbackovi, ovisno gdje se događaju – jesu li to redovni granični prijelazi, s ljudima koji su predali dokumentaciju i zatražili azil, ili je ilegalan prolaz, sve to treba vidjeti. Nisam pročitala presudu, užasno mi je žao mladog života, ali puno je tu kolateralnih žrtava i svi ovi migranti su kolateralna žrtva tko zna čega - rekla je.

Dodaje da ne bi uspoređivala ovaj slučaj sa slučajem Žalac.

- Ne bih uspoređivala situaciju s ovim Europskog tužiteljstva. Tu je po meni legitimno postaviti pitanje zašto naše javno tužiteljstvo nije odradilo svoj dio posla - rekla je.

- Ne mogu se sjetiti je li ijedan dužnosnik dok je bio na poziciji, snosio bilo kakvu odgovornost. Tek nakon što su otišli s pozicije, onda je na njih nasrnuo USKOK ili DORH. Zaključujem da su ta kaznena djela za koja su osumnjičeni počinjena u vrijeme mandata. Kako je moguće da osoba koja radi u USKOK-u odaje informacije? To znači da svi koji su djelatnici USKOK-a su pod posebnim režimom, sve kontroliraju jesi li čist i transparentan. To se ne kontrolira u dovoljnoj mjeri - dodala je.

Odgovorila je i na pitanje tko je onda odgovoran.

- To je skretanje pozornosti i reorganizacija i nova web stranica i nije mi jasno što znači ta reorganizacija, nije mi logična. Glavna državna odvjetnica imat će velik broj pitanja, možda i više nego ministar Božinović kad će braniti izvješće u Saboru. Državna odvjetnica je podnijela izvješće za 2020. Bit će izložena brojnim pitanjima - istaknula je.

Odluke kroz Sabor, ne Stožer

Komentirajući zadatak ministra Malenice da pronađe rješenje za one koji ne poštuju covid potvrde, rekla je:

- Ministar Malenica ne bi mogao predlagati zakonska rješenja koja se tiču resora ministra zdravstva. On bi mogao intervenirati u prekršajni ili kazneni zakon. U ovaj zakon prekršajne odredbe na kraju tog zakona može intervenirati ministar zdravstva. Ako je nalog ministru pravosuđa, javnost mora biti spremna na izmjene prekršajnog i kaznenog zakona, ne znam što bi to trebalo predstavljati. Ako dođe do izmjena u zakonu za koji je nadležan ministar Beroš, kako bi to trebalo izgledati, odluke nisu zakonska norma. Bila bih sretnija da su se stvari odvijale kroz Sabor - zaključila je.