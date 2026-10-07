KAKO JE MOGUĆE? Optužen da tuče dijete, a psihijatar je u bolnici i predaje na Katoličkom

Izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu suprugu je, prema optužnici, godinama omalovažavao i vrijeđao, a dijete udarao po licu i glavi, sjedio na njemu i prisiljavao ga na jelo neprimjerenim postupcima. Nasilje koje mu se stavlja na teret kulminiralo je 17. travnja 2024., kada je suprugu, kako navode na sudu, dva do tri puta udario električnim aparatom za brijanje sa staklom u područje čela i tjelesno je ozlijedio. Općinski kazneni sud u Zagrebu produljio mu je zabranu približavanja supruzi na manje od 100 metara. Odluku je donio 27. kolovoza 2026. godine. Ocijenili su da i dalje postoji opasnost od ponavljanja kaznenih djela. Kako navode na službenoj stranici fakulteta, profesor također radi u zagrebačkoj bolnici kao psihijatar.

Protiv muškarca vodi se kazneni postupak zbog optužbi za nasilje u obitelji, povredu djetetovih prava i tjelesnu ozljedu. Prema navodima iz obrazloženja sudskog rješenja, suprugu je učestalo omalovažavao od 2017. do 17. travnja 2024., tijekom razdoblja od oko sedam godina. Činio je to i u nazočnosti djeteta, isključivao je iz djetetova života te omalovažavao njezino obrazovanje. Na teret mu se stavlja i da je dijete verbalno vrijeđao, fizički kažnjavao te mu govorio protiv supruge, kojoj je također prijetio.

Tužiteljica je zatražila produljenje zabrane približavanja jer smatra da opasnost od ponavljanja djela nije prestala. Navela je da je žrtva, prema posljednjim informacijama od 5. svibnja 2026., izjavila kako se i dalje boji optuženika. Produljenje mjere zatražio je i njezin punomoćnik, koji je rekao da je sa žrtvom razgovarao tjedan prije rasprave te da mu je ponovno izrazila strah od optuženika. Sud ju je pokušao saslušati telefonom, ali se nije javila na tri poziva.

Obrana se protivila produljenju mjere. Branitelj je istaknuo da je zabrana približavanja već dugo na snazi i da ju je optuženik cijelo vrijeme poštovao. Naveo je i da je donesena pravomoćna sudska odluka kojom je dijete povjereno optuženiku, zbog čega smatra da više ne postoji poseban zakonski uvjet za nastavak mjere. Optuženik se pridružio navodima svojeg branitelja.

Sud je ipak zaključio da prikupljeni dokazi i dalje upućuju na osnovanu sumnju da je optuženik počinio kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Među dokazima naveo je policijska izvješća o intervencijama zbog dojava o nasilju u obitelji 16. i 17. travnja 2024., medicinsku dokumentaciju, iskaze svjedoka te nalaz i mišljenje sudskomedicinskog vještačenja. Pri procjeni opasnosti od ponavljanja djela posebno je izdvojio dugotrajnost navodnog nasilja te visok stupanj agresivnosti i upornosti. U obrazloženju je naglasio i ponašanje prema djetetu te agresivne ispade u njegovoj nazočnosti.

Istodobno je sud uzeo u obzir da optuženik poštuje zabranu približavanja i da dosad nije kazneno ni prekršajno osuđivan. Ocijenio je da se svrha koja bi se postigla istražnim zatvorom može i dalje ostvarivati zabranom približavanja supruzi. Upozorio ga je da će, ako prekrši mjeru, ona biti zamijenjena istražnim zatvorom. Policija će sudu svakih 30 dana dostavljati pisano izvješće o njezinu provođenju.

Zabrana će trajati dok za njom postoji potreba, najdulje do izvršnosti presude ili upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne, ako takva kazna bude izrečena. Sud će svaka dva mjeseca od pravomoćnosti rješenja provjeravati postoje li i dalje razlozi za njezin nastavak. Protiv rješenja stranke mogu podnijeti žalbu u roku od tri dana od primitka, a o njoj odlučuje Županijski sud u Zagrebu. Ovim rješenjem odlučeno je o mjeri opreza, a ne o krivnji optuženika.