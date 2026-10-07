Lažnim ugovorima otimali tuđe nekretnine vrijedne 6,7 milijuna eura: Optužili Dicaprija i ekipu

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv devetero ljudi zbog multimilijunske prevare s nekretninama. Prvooptuženi je bivši maneken Robert DiCaprio, a među optuženima su još Domagoj Andrić, Zoran Begić, Anđelko Jotanović, Mateo Kvesić, Zoltan Szabo, Tomislav Prskalo i Stefan Mužina.

Uskok navodi da su optužnicu podigli protiv šestero hrvatskih državljana (1988., 1993., 1980., 1966., 1992., 1989.), dvoje državljana Mađarske i Srbije (1957., 1994.) te državljanina Hrvatske i Bosne i Hercegovine (2000.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, prijevare i krivotvorenja isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja, te pranja novca.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od početka 2025. do 3. veljače 2026. u više mjesta u Hrvatskoj, povezao u zajedničko djelovanje II. do V. i VII. – IX. okr. i druge zasad nepoznate osobe, s ciljem pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge stjecanjem većeg broja nekretnina neosnovanim prijenosom vlasništva na članove zločinačkog udruženja i na druge s njima povezane osobe, bez znanja i pristanka njihovih zemljišnoknjižnih vlasnika.

Radilo se o nekretninama u odnosu na koje osobni identifikacijski brojevi njihovih vlasnika (OIB) nisu bili upisani u vlastovnici zemljišnoknjižnog izvatka ili čiji vlasnici iz drugih razloga nisu mogli štititi svoje pravne interese. Prijenos vlasništva takvih nekretnina vršili su na temelju nevjerodostojnih kupoprodajnih ugovora i drugih neistinitih pravnih akata koje su sami izrađivali u svrhu oduzimanja vlasništva i posjeda od zakonito upisanih vlasnika te zadržavanja tako stečenih nekretnina ili njihove prodaje.

Radi skrivanja nelegalnog načina stjecanja tih nekretnina i otežavanja utvrđivanja pravnog slijeda prijenosa vlasništva i uspostave izvornog zemljišnoknjižnog stanja, vlasništvo nad tim nekretninama je naknadno, na temelju nevjerodostojne dokumentacije, prenošeno na članove zločinačkog udruženja i druge s njima povezane osobe.

U okviru realizacije navedenog, I. i II. okr. su pronalazili prikladne nekretnine i osobe na koje bi se vlasništvo tih nekretnina moglo uknjižiti i prenositi putem nevjerodostojne dokumentacije ili sklapanjem pravnih poslova između članova zločinačkog udruženja i u tu svrhu angažiranih drugih osoba. Sukladno uputama I. okr. je II. okr., radi izrade dokumentacije potrebne za uspješnu uknjižbu vlasništva na nekretninama stečenim krivotvorenim ugovorima, angažirao VII. okr. i za sada nepoznatu osobu da po njegovim uputama izrađuju nevjerodostojne predloške navedene dokumentacije po uzoru na vjerodostojne isprave, za novčanu naknadu od 100,00 eura po dokumentu.

Zatim je VII. okr. u najmanje 20 navrata izradio takve dokumente, dok je II. okr. po preuzimanju naručenih dokumenata od VII. okr. iste koristio kao vjerodostojne ili ih prilagođavao izrađujući konačne verzije krivotvorenih dokumenata koje su II. okr. i ostali članovi zločinačkog udruženja potom koristili kao vjerodostojne.

Ujedno su I. i II. okr., uz obećanje imovinske koristi, angažirali III. okr. da na temelju krivotvorenih punomoći od Porezne uprave ishodi OIB-ove stvarnih vlasnika nekretnina i da uz pomoć lažnog identiteta bude ugovorna strana na sastavljenim ugovorima. Također su, osim III. okr., angažirali i IV., V., VIII. i IX. okr. da budu ugovorne strane na tako sastavljenim ugovorima i nositelji prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nezakonito stečenim nekretninama, te da po njihovim uputama potpisuju dokumente, podnose ih na ovjeru kod javnih bilježnika i nadležnim sudovima na provedbu uknjižbe, što su oni i činili, iako su znali da nikakvi ugovori o prijenosu vlasništva sa zakonitim vlasnicima nekretnina nikada nisu bili sklopljeni.

Na opisani način okrivljenici su vlasnike nekretnina oštetili za vrijednost nekretnina u ukupnom iznosu od 6.759.854,07 eura, a neovlaštenim prisvajanjem nekretnina i njihovom daljnjom prodajom sebi su pribavili korist u navedenom iznosu, koju su međusobno podijelili sukladno dogovoru i njihovim ulogama.

U cilju daljnjeg skrivanja nelegalnog načina stjecanja jedne nekretnine (dalje: nekretnina), otežavanja utvrđivanja pravnog slijeda prijenosa vlasništva te onemogućavanja uspostave izvornog zemljišnoknjižnog stanja, od prosinca 2025. do 9. siječnja 2026. u Splitu, I. i II. okr. su sa VI. okr. dogovorili da će na njega izvršiti prijenos vlasništva nekretnine po osnovi osiguranja zajma kojeg bi im isplatio, kako bi dodatno stvorili privid da se radi o stjecatelju koji postupa u dobroj vjeri s povjerenjem u stanje upisano u zemljišnim knjigama. Slijedom toga je, za potrebe isplate zajma, V. okr. po uputama i u pratnji I. i II. okr. u jednoj banci u Splitu otvorio račun na koji je VI. okr. uplatio 500.000,00 eura s opisom plaćanja „ugovor o zajmu“. Zatim su VI. okr. kao zajmodavac i V. okr. kao zajmoprimac sklopili fiktivni Ugovor o zajmu prema kojem V. okr. duguje VI. okr. 686.000,00 eura, a kojim ugovorom se VI. okr. u svrhu osiguranja novčane tražbine dozvoljava prijenos prava vlasništva nad nekretninom u njegovu korist. Na temelju tog Ugovora o zajmu uknjiženo je pravo vlasništva nekretnine u korist VI. okr., čime su vlasnicu nekretnine oštetili za vrijednost nekretnine u iznosu od 3.952.875,20 eura, dok su I., II. i V. okr. s uplaćenim novcem dalje raspolagali.