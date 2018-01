"Kako je Most iskorišten za donošenje lex Agrokora?"

Ivica Todorić se i u utorak oglasio na svojem blogu.

Evo što je napisao:

"Činjenica je da su visokopozicionirani članovi MOST-a od početka 2017. godine sustavno djelovali protiv Agrokora svakodnevno u medijima iznoseći neistine, pišući kaznene prijave i politički djelujući na svim razinama kako bi stvorili platformu za bolji rezultat na lokalnim izborima. Međutim, iz današnje perspektive, čini se kako su MOST i njegove javne aktivnosti iskorištene za rušenje Agrokora te micanje mene i mojeg managementa kako bi se mogao provesti puno perfidniji plan preuzimanja Agrokorovih vrijednosti i ovladavanja kompanijom. Očigledno je, dakle, da su Plenković, Dalić i Božinović unaprijed isplanirali scenarij po kojem će, nakon što odigraju svoju ulogu u rušenju Agrokora , MOST biti uklonjen iz vladajuće većine. Pod izlikom očuvanja koalicije i popuštanja koalicijskom partneru ministrica Dalić u tajnosti priprema Lex Agrokor, a nakon njegovog izglasavanja, za što su trebali ruke MOST-a, ekipa Bože Petrova biva ekspresno izbrisana iz vladajuće koalicije i Vlade.

Zašto je bilo bitno maknuti MOST iz vladajuće koalicije? Upravo iz razloga da se spriječi članove MOST-a da, putem institucija kojima su upravljali njihovi ministri, razotkriju Dalić, Knighthead i Ramljaka u njihovim kriminalnim planovima i radnjama oko Agrokora. Plenković, Božinović i Dalić su sve poluge kontrole državnih institucija uzeli u svoje ruke i to najprije iz razloga kako bi uništili dokaze protiv njih samih, a onda i kako bi dalje mogli kontrolirati cijeli proces. No, dokazi su i više nego vidljivi, namjera otimanja i dijeljenja Agrokorovih vrijednosti vidi se svakodnevnim potezima Ante Ramljaka kojeg podržava Vlada i ministrica Dalić. I neće ih uspjeti sakriti, a za kriminal koji svakodnevno čine, morat će odgovarati".

Tema: Akcija Agrokor