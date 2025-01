Kako je pao 'Korona Kid': Policajcima su ključne dokaze poslali Kinezi. Bili su šokirani...

Najmanje mjesec dana istražnog zatvora dobio je u nedjelju Filip Mihalić, poznatiji kao 'Korona Kid', zbog sumnje da je preko svoje tvrtke Buryen krivotvorio testove za covid i prao zarađeni novac.

Osim njega, policija je u petak uhitila i njegovog oca Anđelka Mihalića, nekadašnjeg HDZ-ovog zastupnika, koji je bio direktor Filipova pogona. Njega pak sumnjiče samo da je sudjelovao u krivotvorenju medicinske opreme. Sve su to radili od siječnja 2022. do siječnja 2023., sumnjaju istražitelji.

Naime, kriminalisti su obojicu uhitili još u petak u Varaždinu. Ispitali su ih u subotu poslijepodne, a u nedjelju su obojica izašla pred suca istrage Županijskog suda u Varaždinu.

Filip je pritvoren zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, mogućnosti bijega te zbog upornosti u činjenju djela i visokim iznosima koje je tako zaradio. Oca Anđelka su pak pritvorili zbog velikog broja svjedoka na koje bi mogao utjecati te također zbog opsežnosti kaznenog djela.

Obojica imaju priliku za žalbu.

Podsjetimo, upravo su novinari 24sata otkrili ovu veliku aferu i to nakon više desetaka razgovora s njegovim suradnicima, članovima obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima. Milijunske sumnjive poslove koje istraživao je velik broj domaćih i stranih kriminalista te je postala jedan od najvećih skandala u hrvatskom zdravstvu, pa i šire.

Čekali Kineze

Kako neslužbeno doznajemo, opširna istraga upravo je bila razlog zašto je toliko dugo i trajala. Naime, naši kriminalisti koristili su svu dostupnu međunarodnu pomoć kako bi dobili odgovore kriminalista iz Turske i Kine.

Za informacije su se, kako doznajemo iz krugova bliskih istrazi, obratili i kineskoj kompaniji koja je proizvodila originalne testove za covid. Oni su im potvrdili kako Mihaliću nisu prodali licencu za proizvodnju, ali i da nisu ustupili tzv. 'know how' odnosno model po kojem bi on samostalno mogao proizvoditi testove. Naime, Mihalić je od njih uvozio licencirane testove da bi ubrzo ušao u posao s kompanijom iz Turske.

Podsjetimo, Filip je nedavno završio u istražnom zatvoru zbog prijetnje jednom varaždinskom odvjetniku.

- Naći ću te, imam metak za tebe - zaprijetio mu je nakon što ga je nazvao telefonom 19. linja prošle godine s nepoznate lokacije. Odvjetnik je sve prijavio, a Filip se sam odazvao na razgovor u postaju nakon boravka u inozemstvu. Odmah je uhićen.

Kako smo nedavno pisali, za Mihalićem su zapravo bile raspisane dvije potrage. Osim ove, koju je raspisala varaždinska policija, jednu je u rujnu 2023. raspisao Odjel organiziranoga kriminala PU zagrebačke, također zbog prijetnje. Tad je raspisan i europski uhidbeni nalog za njim kako bi ga uhitili i izručili RH jer je bio nedostupan našim vlastima.