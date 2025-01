OTKRIVAMO Jeziva poruka zbog koje je Korona Kid završio iza rešetaka: 'Imam metak za tebe'

Filip Mihalić (25), sin bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a i varaždinske odvjetnice, završio je 18. siječnja iza rešetaka nakon što je prijetio drugom varaždinskom odvjetniku. Mihalić je poznat i kao "Korona Kid" zbog kriminala i muljanja s lažnim testovima na Covid, a na kojima je zaradio milijune u poslovanju s državom. Afera je to koju su ekskluzivno otkrila 24sata u seriji tekstova, a koju policija u suradnji s Interpolom i Uskokom istražuje gotovo dvije godine.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 01:23 [TOP 3 VIJESTI DANA] Jeziva poruka zbog koje je Korona Kid završio iza rešetaka: 'Imam metak za tebe' | Video: 24sata Video

No Mihalić je u pritvoru, kako smo naveli, završio zbog prijetnje, i to nakon što se sam javio u policijsku postaju u Zagrebu.

- Naći ću te, imam metak za tebe - zaprijetio je Mihalić jednom varaždinskom odvjetniku.

Nazvao ga je telefonom 19. linja prošle godine s nepoznate lokacije. Kako doznajemo, odvjetnik je, čuvši prijetnje, prekinuo razgovor s Mihalićem i slučaj prijavio varaždinskoj policiji.

Inače, kako neslužbeno doznajemo, za Mihalićem su bile raspisane dvije potrage. Osim ove, koju je raspisala varaždinska policija, jednu je u rujnu 2023. raspisao Odjel organiziranoga kriminala Policijske uprave zagrebačke, također zbog prijetnje. Tad je raspisan i europski uhidbeni nalog za njim kako bi ga uhitili i izručili Republici Hrvatskoj jer je bio nedostupan našim vlastima.

Mihalić se od hrvatske policije i pravosuđa skrivao u Hercegovini, gdje je bio okružen kriminalcima sa stranica crnih kronika. Potom se nekim ljudima iz svog okružja počeo javljati iz Južne Amerike. Medellin, Punta Cana, Panama... Da bi zavarao trag gdje se nalazi, koristio se različitim komunikacijskim kanalima, a u jednom slučaju na mreži Telegram predstavljao se imenom "Karl Lionel".

Prije nego što je netragom nestao, "Korona Kid", kako se u nekim objavama i sam hvalisao tim nadimkom, na Instagramu je objavio i fotografiju unutrašnjosti BMW-a uz stihove: "Svaka glava lako pada, metak kad zaluta".

Varaždin: Filip Mihali?, inovator i zastupnik za proizvodnju tekstila s nanotehnologijom | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tagirao se tad u Hercegovini, a riječ je o pjesmi Darka Lazića, Voyagea i Raste, u kojoj još pjevaju: "Europol, Interpol, jure nas, držimo monopol. Javiše mi kumovi da spremna im je osveta, iz UKP-a po ključ BMW-a, a, mama, nisi znala da postao sam dileja, banda u terenac, za pojasom tetejac..."

No Mihalić je naprasno odlučio vratiti se u Hrvatsku, gdje su mu 18. siječnja odredili istražni zatvor. Upravo zato što je bio nedostupan policiji odredili su mu istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, ali i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela.

Mihalić je, podsjetimo, u javnost dospio još 2017. godine. Kao gimnazijalac stvorio je modni brend iznimne kvalitete s primjenom nanotehnologije u proizvodnji. Proglašavali su ga novim Rimcem. No već iduće godine dosje mu je "krasila" presuda za krivotvorenje novca. Naime, nabavljao je desetke krivotvorenih novčanica u apoenima od po 50 eura.

U pandemiji zaradio milijune

A onda je početkom pandemije korona virusa Filip uvidio priliku za zaradu. Unatoč presudi za krivotvorenje novca, bez ikakvih problema dobio je dozvolu nadležnih tijela za promet medicinskom opremom, iako nema nikakvih dodirnih točaka s medicinom. Cijelu aferu tada su otkrili novinari 24sata Hajrudin Merdanović i Denis Mahmutović.

Njegova tvrtka Buryen isprva je poslovala gotovo s nulom, a onda počinje uvoziti originalne kineske testove na koronu Boson Xiamen Biotech. Roba je navodno stizala avionima, a ti originalni testovi početkom prosinca 2021. godine prošli su potrebnu validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja je napravljena na 72 uzorka. Počeli su poslovi s državom i novac se počeo slijevati.

No onda se sredinom 2022. godine, kako se sumnja, Filip uključuje u proizvodnju krivotvorenih testova u Istanbulu u Turskoj. Testovi su gotovo identični, a na njima stoji oznaka kineske tvrtke Xiamen. Krivotvorili su cijeli test izuzev štapića za nosnice, koji su posebno nabavljali. Sve dijelove tog testa zatim su pakirali, utovarali na kamione i transportirani u skladište u blizini Varaždina, odakle su ih dalje distribuirali. Riječ je o desecima tona testova. Fotografije unutrašnjosti tog skladišta Filip je objavljivao na svom profilu na LinkedInu i hvalio se velikim narudžbama. Tako na jednom od postova Filip piše da 600.000 Boson Rapid Antigen testova stiže 24. prosinca 2021. u njegovo skladište u Hrvatskoj te da kao "najveći uvoznik Xiamen Boson testova u Hrvatskoj" može osigurati najkonkurentnije cijene na tržištu.

Uslijedilo je munjevito bogaćenje. Mihalić se i time hvalio na društvenim mrežama. Tako je početkom 2022. objavio kako je došao na 100 milijuna kuna prometa. Prema zabilježenim i javno dostupnim podacima, tvrtki Buryen isplaćivan je novac i iz državnog proračuna.

Prema podacima Državne riznice, tvrtki Buryen 2022. iz proračuna je isplaćeno gotovo 152.000 eura, i to preko Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", pod stavkom "Materijal i sirovine". Godinu ranije tvrtki je iz proračuna isplaćeno oko 34.000 eura, od čega je većina potekla također iz Klinike "Dr. Fran Mihaljević". U 2020. Buryenu je isplaćeno i 5756 eura (Ministarstvo financija i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), a na početku 2023., prije izbijanja afere) dobili su 16.175 eura, opet od Klinike "Dr. Fran Mihaljević". Poslovao je s gotovo svim ljekarnama i bolnicama u Hrvatskoj.

Filipova tvrtka surađivala je i s drugim distributerima testova za koronu. Tako su pojedina ministarstva testove nabavljala od dobavljača Kefo d.o.o. Riječ je o kompaniji koja se bavi trgovinom kemijskim proizvodima na veliko. Na pakiranjima Boson testova koje smo dobili na uvid jasno je naznačeno da im je uvoznik bila tvrtka Buryen, a distributer Kefo. Vladimir Bangiev, direktor i vlasnik Kefa, u telefonskom razgovoru potvrdio nam je da su Boson testove kupovali samo od tvrtke Buryen.

Testove kupovale bolnice, ljekarne, ministarstva...

Iz Kefa nam nisu htjeli pismeno odgovoriti koliko dugo posluju s Buryenom, koliko su testova koje je uvezao Buryen distribuirali, kolika im je bila vrijednost te jesu li testovi kojima su opskrbljivali Robne zalihe uvezeni putem Buryena. Štoviše, Bangiev nam je u telefonskom razgovoru rekao da im Buryen nije dao odobrenje za dijeljenje takvih informacija jer se radi o poslovnoj tajni. Međutim, bodu u oči javno dostupni podaci iz kojih se vidi da je Kefo u poslu s državom 2021. godine podebljao svoj račun s 5,89 milijuna eura, dok je 2022. iz državne kase na račun Kefa "leglo" 5,88 milijuna eura.

Mihalićeve testove nabavljali su mnogi, unatoč tome što ta tvrtka baš i nema zaposlenih i što je njen vlasnik osuđen za krivotvorenje novca. Nadležne državne institucije nisu kontrolirale ništa pravdajući se da nisu imale povoda za nadzor poslovanja u tvrtki Buryen, koja je zgrtala milijune na lažnim testovima.

Foto: 24sata

Sve to vrijeme Mihalić na LinkedInu aktivno reklamira biznis koji mu cvjeta. Hvali se fotografijama kamiona i skladišta prepunih Boson testova. Piše kako spremaju desetke tisuća isporuka u zemlje Europe i ističe kako su dobili dozvolu za distribuciju u Americi.

- Nakon relativno kratkog perioda, samo dvije godine, uspjeli smo dokazati da troškovi zdravstvenog sustava ne moraju nužno biti toliko visoki. Uz ostali asortiman čiji smo proizvođač ili ovlašteni distributer danas ponosno možemo objaviti kako je Buryen d.o.o. postao i najveći uvoznik i distributer brzih antigenskih testova na SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj. Od 3,5 milijuna kuna prometa u 2019. godini do 100 milijuna kuna prometa početkom 2022. godine, tvrtka Buryen pod svojim brendom BMedical, u samo dvije i pol godine, postala je stabilan i pouzdan partner hrvatskih bolnica, domova zdravlja, zavoda za javno zdravstvo, privatnih klinika i poliklinika, ljekarni, veledrogerija, privatnih ordinacija te mnogih drugih - stoji u jednom od Filipovih postova na LinkedInu.

Sredinom 2022. godine Filip se, na engleskom, s najavom "BREAKING NEWS", na LinkedInu opet hvali svojim poslovnim uspjesima:

- Tvrtka Buryen d.o.o. s ponosom objavljuje da smo u mogućnosti distribuirati BOSON odobrene testove za tržište SAD-a, te imamo sposobnost i kapacitet osigurati veće i manje narudžbe u kratkom vremenskom periodu. Buryen je već 12 mjeseci ovlašteni distributer i partner tvrtke Boson Xiamen Biotech Ltd., Co., Kina i od tada je uvezao i prodao više od 20 milijuna SARS-CoV-2 antigenskih testova za hrvatsko i europsko tržište, te stoga ima podršku iz tvornice u distribuciji Boson testova za SAD. Tvrtka Buryen d.o.o. je otvorila svoje urede u Švicarskoj, Hong Kongu i Kini - hvalisao se Filip u jednom od postova, a već u sljedećem naveo je kako je u njegovo skladište u Varaždinu stiglo devet kontejnera s 2,000.000 komada Xiamen BOSON Biotech SARS-CoV-2 Antigen testova namijenjenih španjolskom i portugalskom tržištu.

Sumnjivo skladište u Varaždinu

Da je Filipov posao s testovima na koronu toliko dobro išao, pokazuje i to što je jednom prilikom dobio luksuzni Lamborghini Huracan vrijedan više od 300.000 eura u zamjenu za 197.000 testova.

A svi ti testovi, kako smo prije naveli, išli su iz skladišta u Varaždinu. Skladište Buryena, upisano u Halmedov očevidnik, nalazilo se u jednoj obiteljskoj kući koja iznajmljuje apartmane, a čija je adresa poslužila samo kao paravan. Poslovanje mu nitko nije kontrolirao unatoč naznakama da s testovima nešto ne štima jer su neke pošiljke bile zaustavljene. Hrvatska je bila preplavljena krivotvorenim testovima iz Turske s deklaracijom uvoznika Filipove tvrtke Buryen.

Testovi za COVID-19 | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Posjetili smo to skladište sredinom ožujka 2023. Mihalićev Buryen napustio ga je petnaestak dana ranije. Unutrašnjost je bila prazna i detaljno očišćena, ali zaboravili su ukloniti smeće oko zgrade. Pretražili smo ga i pronašli stotine odbačenih deklaracija, kartonske kutije s oznakama istanbulske tvornice, pakiranja s natpisom "Buryen", naljepnice iz kojih je vidljivo da je ista istanbulska tvornica bila pošiljatelj tih testova, odbačene ampule, certifikate, pa čak i kutije s oznakama silikatnih gelova, čije su vrećice dio svakog testa! Na jednoj kutiji ostao je broj pošiljke. Provjerili smo ga i brzo zaključili da je samo u toj jednoj pošiljci, u srpnju 2022., iz kineskoga Guangzhoua u Istanbul poslano 1636 kilograma silikatnoga gela. Takav gel inače u testovima dolazi u vrećicama od samo pola grama. Na istoj kutiji otisnuto je i Buryenovo ime. Provjerili smo logo na vrećicama silikatnoga gela u Bosonovim testovima koji su uvezeni preko Buryena i pronašli identična pakiranja na Alibabi, najvećoj stranici koja služi za prodaju proizvoda iz Kine. Pronašli smo i kartonska pakiranja s oznakama kineske tvrtke koja proizvodi štapiće za testiranje, a koji su dio Boson testova.

Ubrzo smo doznali da su u skladištu bili zaposleni studenti koji su radili na prepakiravanju.

- Pa mi smo sami to radili, otvarali kutije, vadili deklaracije, stavljali unutra nove, drukčiji jezici bili, kol'ko sam skužil. I delalo se za firmu Buryen. A to je i pisalo na kutijama od testa, da ta firma to distribuira ili kak' već. A je li to bilo legalno ili ne, ja to ne znam - rekao nam je jedan student.

Krajem travnja 2023. sporni testovi s oznakom uvoznika Mihalićeve tvrtke Buryen povučeni su iz prodaje.