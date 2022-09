Kako je Putinov rat slučajno razotkrio Škugora i ekipu: Mogli su varati na plinu još godinama

Početkom devedesetih često se mogla čuti parola ‘Neka nas kradu, samo neka nas kradu naši’. Ništa novo. Tako su se u Hrvatskoj stvarala skoro sva velika bogatstva, rekao nam je onog jutra kad je “eksplodirala” afera s prodajom plina iz Ine stručnjak detaljno upućen u dinamiku hrvatske političke ekonomije. Tog dana svi su komentirali aferu nad kojom se trijumfalno nadvijao pojam “milijarda”, koji je bacio u sjenu sve prethodne hrvatske financijske skandale. Drugi naš sugovornik, umirovljeni policajac s dugim iskustvom u dva režima, dodao je kako je “na isti način izvlačen novac iz jedne velike duhanske industrije, od socijalizma do naših dana”.

Formula je jednostavna i uvijek ista: resursi i troškovi su javni, nacionalni, društveni, dobit je privatna ili stranačka. Obično je i jedno i drugo. Dijeli se u unaprijed dogovorenom omjeru. Politika nekom odabraniku jeftino da resurse - plin, naftu, zemljište, cigarete (u jednoj cigareti koja se legalno proda više od 90 posto vrijednosti ide državi), a odabranik joj vraća ono što ona želi. Spretni poduzetnik ili grupica uzme svoj dio, politika uzme svoj, policija se drži podalje - mora, tako im je naređeno ili su dovoljno pametni da znaju što ne smiju - i mirna Bosna, svi su na dobitku.

Neviđena Škugorova operacija

Početkom rata nekoliko je krupnih tajkunskih bogatstava nastalo na izvozu jugoslavenskih dinara u BiH; za bezvrijedni su papir kupovane skupe njemačke marke. Cijelo vrijeme rata Inina je nafta švercana neprijateljskoj strani, bosanskim Srbima, to jest Radovanu Karadžiću. Sve je išlo sa znanjem vlasti, točnije - prema njenoj naredbi. Ništa, naravno, nije knjiženo. Ako sve ide prema dogovoru, nema problema. Ako negdje zapne, ili se netko polakomi, bude žrtava. Ni najveća hrvatska afera ‘80-ih, afera Đureković, nije nastala u nekoj cvjećarnici, bez znanja vlasti, nego u Ini. I nisu bila upetljana nepoznata imena nego sinovi najmoćnijih ljudi Jugoslavije, utjecajni ljudi naftne kompanije, koja je tad zapošljavala 33.000 ljudi i bila najjača u državi. I onda je tanker nafte, s kojim se “spretno” postupalo, mnogima omogućavao bogaćenje preko noći.

U slučaju aktualne plinske afere konture posla su poznate. Ina je prodavala plin Plinari istočne Slavonije (PIS) po 19,46 eura; Plinara istočne Slavonije prodavala ga je OMS-u (Goran Husić i Josip Šurjak) za 20, a ovi dalje švicarskoj tvrtki DXT, isprva po 69,6 eura, koliko je bila tržišna cijena, a potom za sve više novca. Bila je to lijepa zarada, kakvu teško nadmaši i trgovina drogom ili oružjem. Ina je Plinari istočne Slavonije mogla prodavati plin po toj cijeni jer je Ina osnivač i suvlasnik PIS-a (drugi suvlasnik je lokalna samouprava), a to je povlaštena cijena plina koji ide građanima i komunalcima. PIS je do sada zapravo uvijek distribuirao plin građanima, lokalnoj samoupravi, komunalnim tvrtkama i sl., i nije ga preprodavao. No Damir Škugor, Inin direktor za energente, utjecajni HDZ-ovac, nesuđeni direktor HEP-a (što će reći: krupna zvjerka u pozadinskom ešalonu HDZ-a, koji je često važniji, a gotovo uvijek trajniji od onog prvog, isturenog ešalona, jer je zadužen za logistiku), imao je dovoljno moći, usput i kao član nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije, da direktorici te tvrtke, svojoj stranačkoj kolegici Mariji Ratkić (koja mu je, dakle, podređena po dvije linije, partijskoj i ekonomskoj), naredi da plin prodaje OMS-u. Ona je to bez pogovora i poslušala. Premda se u ovoj aferi navodno nije okoristila, pet stanova sigurno nije stekla kao buntovnica i nonkonformistica. U HDZ-u se želje nadređenih čitaju kao naredbe i bezuvjetno slušaju.

Spomenuta niska, de facto proizvodna, cijena, po kojoj ga je Ina ustupila PIS-u moguća je ako je riječ o zajamčenoj dugoročnoj isporuci za građane. Cijene plina za građane ugovaraju se u ožujku svake godine i vrijede 12 mjeseci, pa je spretna skupina koju je predvodio, kako se dosad čini, Damir Škugor, količine namijenjene istočnoj Slavoniji značajno povećala u odnosu na realne potrebe. To se događalo u trenucima u kojima su cijene plina na burzama počele postojano rasti, pa je poznata skupina u tome vidjela priliku. Sav ostatak (višak plina kupljen po cijeni za građanstvo i komunalce) mogli su prodati po višoj cijeni. U HR je lani bilo viška plina, a oni su imali sigurnoga kupca za 69,6 eura i sigurnog prodavača po 19,46. Posao je sjajno krenuo i razvio se do neslućenih razmjera. Kupili su ukupno oko 170 milijuna kubika plina, odnosno oko 17 posto hrvatske godišnje proizvodnje! I nitko ništa nije primijetio. To da istočna Slavonija odjednom treba gotovo duplo više plina nego prije nikome nije bilo sumnjivo…

Rat u Ukrajini im sve pokvario

Posao bi, vjerojatno, i dalje išao glatko, s umjerenom zaradom od stotinjak milijuna kuna - cijena prava sitnica, rekli bi u “Alanu Fordu” - da je otvoren Sjeverni tok 2, veliki plinovod koji ide ispod Baltika, i kojim je Rusija trebala isporučivati plin Njemačkoj. Unatoč poteškoćama i trzavicama oko Sjevernog toka 2, otvaranje plinovoda očekivalo se u neko dogledno vrijeme. Ta je investicija vrijedna oko 10 milijardi eura, u nju su zajednički ušli Nijemci, Rusi i zapadne kompanije, i ona je trebala Njemačkoj pojeftiniti i pojednostaviti opskrbu plinom. Kako je poznato, Njemačka oko 40 posto plina dobavlja iz Rusije. Dosad je, osim Sjevernim tokom 1, taj plin išao preko Ukrajine, pa je Ukrajina naplaćivala tranzit (to je oko dvije milijarde eura godišnje, Kijev i dalje inkasira novac od tranzita iz Rusije), a Rusi su bjesnili jer ih je Kijev mogao ucjenjivati.

Sjeverni tok 2 ide pod morem, nema tranzitnih troškova, sve je brže i jeftinije, a Kijev ostaje bez novca od plinovoda. Da je Putinov plinovod profunkcionirao, cijena plina na europskim burzama vjerojatno bi osjetno pala. A da plin nije strelovito poskupio, “biznis” je mogao trajati godinama i možda nitko ništa ne bi primijetio ni danas.

No, kako znamo, ti se planovi nisu ostvarili.

Umjesto na Sjeverni tok 2, Putin je – posve neočekivano - krenuo na Kijev. Napao je Ukrajinu, pa je Sjeverni tok 2 ostao gomila gvožđurije na dnu mora. Postupio je kao kravica koja da cijeli lonac mlijeka pa se ritne i sve prolije. To je poremetilo planove cijelom svijetu, a našoj skupini – predvođenoj Škugorom – utjecalo na sudbinu na posve nepredvidiv način. Plin je zbog rata, naime, eksplozivno poskupio, u jednom trenutku bio je i 11 puta skuplji od početne cijene, pa je kupovan za 19,46 eura a prodavan za 210 eura, pa i više, što je njihovu zaradu sa stotinjak milijuna kuna dignulo na cijelu milijardu. Kao milijunaši, bili su sretni i sigurni, ali kao multimilijunaši doživotno će se vući po sudovima, a možda i po zatvorima (premda je vrlo upitno kako će sve to proći na sudu). Prema ovom scenariju, naši antijunaci kladili su se na stanovito povećanje cijene plina i razumnu zaradu - plin je počeo rasti još lani - ali ih je skok plina učinio bogatijima no što su planirali - i uništio. Kako kaže William Makepeace Thackeray, one stvari koje ljude odvuku na vrh najčešće su iste one koje ih survaju na dno. U ovom slučaju to je doslovna istina. Mora da sad u zatvoru proklinju i Putina, i Zelenskog, i rat...

Kad je cijena plina “eksplodirala”, oni, i da su htjeli, nisu mogli nazad. Ugovori su, naime, bili potpisani, i to s ozbiljnom firmom u Švicarskoj. I plin je morao biti isporučivan, hoćeš-nećeš, po ogromnoj, sve višoj cijeni, pa je stvoren neočekivani ekstraprofit. Ali oni se ni tad nisu kanili povući. Naprotiv, miris stotina milijuna kuna ih je opio. Kako smo otkrili, skupina je kanila inkasirati još koju milijardu. Ipak, u nekom trenutku iskrsnuli su problemi čiji izvor i profil nisu do kraja jasni: došlo je do podjele novca (zašto?), odnosno do monetizacije zarađenog, pri čemu je prvookrivljeni Škugor povukao najgluplji potez u povijesti hrvatskih malverzacija – uplatio je gotovo pola milijarde kuna na račun tate penzića u Šibeniku. To je kao da ubojica nosi pištolj koji se dimi pred policijom, ili da kradljivac novca s računa ostavi OIB i otisak prsta. Zašto je Škugor to učinio, pitanje je za forenzičare i psihijatre. Zadnjih godina svaka hrvatska banka poziva vlasnike računa na razgovor i potpis dokumenata kojim dopuštaju provjeru podrijetla novca, a klijenti odgovaraju i na opsežan upitnik, sa širokim spektrom pitanja - bave li se politikom, kakvi su im prihodi, odakle potječu itd. Svaka transakcija veća od 200.000 kuna ide na provjeru podrijetla novca. Što bi Dane Škugor odgovorio službeniku banke koji bi ga pitao “Odakle vam pola milijarde?”? To nitko ne zna. To je samo jedno od pitanja koja nemaju odgovor. Usput, ortak u poslu bio mu je Josip Šurjak, ni manje ni više nego prvi hrvatski odvjetnik, sjajno upućen u trgovačko pravo, i kako svi naši sugovornici kažu, vrhunski stručnjak.

Skupina je – rezimirajmo - sve detaljno isplanirala, osim rata u Ukrajini, kao i Putin. Sad im se ostvarila najgora židovska poslovica, imali pa nemali, odnosno hrvatska - imali pa im bilo blokirano.

Kako nitko ništa nije primijetio?

To je trebao biti savršen zločin, ali će sad imati - potvrdi li to sud - optužnicu za udruživanje radi počinjenja kaznenog djela (pučki rečeno: udruženi zločinački pothvat) i još nekoliko paragrafa kaznenog zakona. Što se događalo između njih i hoće li biti pokajnika, saznat ćemo na vrijeme.

”Husića su sume koje su zaradili zanijele, pa je pomislio da može postati pravi trader”, rekao nam je jedan energetski stručnjak. “Zatražio je - navodno - dozvolu za trgovanje plinom i u Austriji. Lani Škugor uvodi u priču Šurjaka, valjda jer je izgubio povjerenje u Husića. Možda je baš zbog Austrije krenula istraga. Tamo je jedna od najvećih burzi plinom na svijetu (Baumgartner kraj Graza), pa se plinom ne može trgovati kao kod nas, gdje treba više dozvola za pečenje pasjih kolačića nego za poslovanje tim energentom…”.

Ekonomist Vuk Vuković na svom je profilu na Facebooku komentirao aferu uočivši - poput inspektora Clouseaua – nekoliko vrlo zagonetnih elemenata u priči. “Sad kad polako saznajemo detalje, priča o Ini ima puno gore implikacije nego da se radi o ‘običnoj’ pljački na koje smo navikli (lokalni šerifi, namješteni natječaji i sl.) Probat ću objasniti (sam sebi isto), pa ako netko zna više, slobodno komentirajte”, napisao je Vuković. “Prvo, u ovako velikoj firmi zamračiti milijardu kuna nema šanse da nije aktiviralo niz alarma, bilo u kontrolingu, bilo u internoj reviziji, bilo kod vanjskog ovlaštenog revizora. Prodaja plina nekoj novoosnovanoj firmi koja je tek neposredno prije transakcije ishodila dozvolu od HERA-e (i to treba ispitati, tko je dao dozvolu i pod kojim uvjetima?), i to daleko ispod tržišne cijene, prije svega značajno narušava maržu Ini.

To je red flag koji kontroling firme odmah primijeti. Pogotovo zato što je cijena po kojoj je Ina, bilo preko PIS-a, bilo samostalno, prodavala ‘bila fiksna i uvijek je iznosila 19,46 eura/MWh, bez ugovaranja zaštitnih klauzula i neovisno o promjenama cijene plina na energetskom tržištu’. Fiksna cijena? Bez zaštitne klauzule? Neovisno o promjeni cijene na tržištu? Ovakve stvari probiju sve moguće interne procedure kontrole marže i cijene. Pogotovo kad se radi o tako velikom iznosu i pogotovo u ovom periodu neizdrživog rasta cijena i političkih pritisaka zbog toga. Dakle, netko bi u čitavom tom lancu morao obavijestiti upravu o transakciji u kojoj se ključni proizvod prodaje nepoznatoj firmi ispod svake cijene, pri čemu se bitno narušava marža za Inu.

Drugim riječima, direktor sektora plina, prvookrivljeni, nije mogao to sam progurati bez znanja uprave. Ako jest, onda je niz ljudi na par razina bilo upleteno da to uprava ne sazna. Znajući koliko je teško koordinirati velik broj ljudi, pogotovo kad se radi o kaznenom djelu, skloniji sam zaključku da je uprava to znala i (prešutno?) odobrila. Jasno, to treba dokazati”, piše Vuković pa prelazi na novu implikaciju, koja je, kako kaže, još gora. “Jeste li primijetili koliko je novca završavalo na računima osumnjičenih? Prvi je na računu oca ostavio 480 milijuna. Drugi je uzeo 92 milijuna, treći 68 milijuna, i još je 200 milijuna ostalo na firmi. Zar nije malo čudno da si partneri u pljački podijele plijen tako da jedan uzme 500 milijuna, a ostala dvojica ‘samo’ 70 milijuna odnosno 90 milijuna?

OK, ajde da si ova druga dvojica kroz firmu još svaki uzme idućih X godina po nešto manje od 100 milijuna kroz zadržanu dobit, i dalje su uzeli puno manje od prvog. Bez obzira na to što je taj prvi bio glavni u lancu, uzet si 7 odnosno 5 puta više od partnera (ili ajde, 2 do 3 puta više) mi je malo teško za povjerovati. Ako ništa, zbog pohlepe partnera. Jedno (najlogičnije?) moguće objašnjenje je da je tih 500 milijuna, odnosno razlika do neke fer raspodjele među partnerima, trebalo ići ljudima koje ne vidimo u lancu. Uprava, odnosno neki članovi uprave koji su ovo odobrili? Hrpa drugih unutar Ine koji su ovo morali primijetiti i izraziti sumnju? Politika koja je dala podršku? Pojma nemam, ali mi se čini da je ovo tek početak priče i da ovu istragu treba proširiti. Previše je novca i prekršenih procedura u igri da to odrade neki foot soldiers”, napisao je Vuković.

Isti je plin Ina poslije kupovala - po tržišnim cijenama. Skupina se, privučena brzom i lakom zaradom, svakako polakomila iznad svake mjere. U nekome momentu Ina (dakle Škugor) i izravno je prodavala plin po povlaštenoj cijeni OMS-u, bez posredovanja Plinare istočne Slavonije, objavio je naš list. Kako su to mogli ako OMS nije tvrtka u suvlasništvu Ine? Kako se ni tu nikom iz Ine nisu upalile lampice? Zašto članovi NO primaju više od 20.000 neto mjesečno? Kako uprava ništa nije vidjela dvije godine? Je li Škugor doista bio toliko moćan? Ili ga je štitio netko moćniji, što bi objasnilo i drsku uplatu pola milijarde na tatin račun? Zašto se Mađari tako upadljivo drže po strani? Imamo li na djelu novu hrvatsko-ugarsku nagodbu, prema kojoj svatko uzima za sebe? Je li to tajna ustrajne šutnje hrvatskih vlada o MOL-u? I Orbanu? “Brothers in arms”?

Damir Škugor imao je ovlast sklapanja ugovora do 20 milijuna eura. Bio je član nadzornog odbora PIS-a (u Ini tvrde kako je za potpis ugovora tog iznosa ipak morao dobiti prethodnu suglasnost Operativnog direktora za financije).

Ima li itko bez iskaznice stranke?

Je li Škugor, kao član domoljubne stranke, prodavao plin po toj cijeni i drugim tvrtkama u suvlasništvu Ine? Primjerice Petrokemiji? Ne, nije. Od nje je tražio tržišnu cijenu iako su ga upozorili da će to poskupjeti umjetno gnojivo, a time onda skupo koštati i hrvatsku poljoprivredu, pa posljedično i građane.

”Saznajemo da su istražitelji u srpnju snimili razgovor Škugora i neimenovanog dužnosnika Petrokemije”, otkrio je naš list. “Petrokemija je inače tvrtka kojoj je Ina suvlasnik u partnerstvu s PPD-om i glavni je proizvođač umjetnoga gnojiva, a za proizvodnju koristi isključivo plin. Iz Petrokemije se žale Škugoru da ne mogu pokrenuti proizvodnju ako prosjek cijene plina ne padne ispod 110-120 eura po megavatsatu, što će nužno dovesti do povećanja cijena mineralnih gnojiva u Hrvatskoj s dalekosežnim posljedicama za hrvatsku poljoprivredu. Škugor, proizlazi iz razgovora koje su zabilježili istražitelji, ne dopušta cijenu nižu od 150 eura po megavatsatu za Petrokemiju.”

Kolika je i kakva ovdje uloga politike?

Mozak ove igre, koju DORH opisuje kao “udruživanje radi počinjenja kažnjivog djela”, je HDZ-ovac Škugor. Glavna karika u lancu između Ine i prekupaca plina, OMS-a, je HDZ-ovka Marija Ratkić. Škugorov položaj u Ini je, kako piše Nacional, ojačao bivši ministar, HDZ-ovac Tomislav Ćorić, na temelju izričitog naloga šefa HDZ-a Andreja Plenkovića. Plenković tvrdi da to nije istina, Ćorić također demantira. Tko zna, možda je Škugor letio tako visoko jer je sposoban stručnjak?

Šalu na stranu, ima li tu itko bez stranačke iskaznice? Ima, odvjetnik Šurjak, ali on je kum glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića. Hrvatski članovi uprave Ine – od kojih Plenković sad traži povlačenje - su Niko Dalić, Darko Markotić i Barbara Dorić. Njih imenuje vlada RH. I to su, odreda, ljudi od povjerenja HDZ-a. Do lanjskog prosinca i isteka mandata u tom je tijelu bio i Luka ‘Banja Luka’ Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, HDZ-ovac, naravno. Treći član NO, koji se bira na prijedlog Vlade, bio je i ostao Damir Mikuljan, koji je na toj dužnosti od 2017., a nakon smjene Damira Vanđelića postao je i predsjednik nadzornog odbora. On je ujedno na čelu Visokog časnog suda HDZ-a. On sudi Škugoru za ono što je Škugor učinio u Ini, a što on nije primijetio iako je za primjećivanje bio debelo plaćen. Kao i svi ostali.

Telegram primjećuje kako su dva ministra, resorno nadležna za Inu, Marić i Ćorić, napustili funkcije dok je trajala istraga o Ini. Je li to koincidencija, vrag će ga znati, ali zvuči kao da nije slučajno. Marićev prijatelj Pavičić, koji ga je ljetos ugostio na jahti, nedavno je optužen za poreznu utaju od dva milijuna kuna, načinjenu još 2008. godine. Kako to da se netko, 14 godina kasnije, sjetio tog nedjela, koje je Pavičić odmah priznao? Je li netko namjerno maknuo Marića kako ne bi došao u poziciju da preuzme vladu ili stranku?

Politika, bivša i današnja, HDZ-ova i oporbena, ima crne fondove, to je jasno. “Ivo Sanader je rekao Jadranki Kosor da kod mene ima nešto novca koji se može upotrijebiti za predsjedničku kampanju”, čitamo u iskazu Mladena Barišića sa suđenja bivšem premijeru Sanaderu, u slučaju Fimi media. To je suđenje otkrilo mnogo pozadinskih mehanizama financiranja politike, osobito HDZ-ove. “Pitao me (Sanader) koliko imamo. Odgovorio sam da ima 300.000 eura i dva milijuna kuna. Novac je u buntovima od po sto novčanica u različitim apoenima povezan gumicama”, rekao je Barišić. “Rekao je da je sastanak u Vladi doživljavao kao svojevrsnu primopredaju rizničara te da je pravi cilj bio reći Jadranki Kosor za postojanje novca. “Ona je to primila na znanje, no nije ništa komentirala”, rekao je Barišić. Ispričao je kako je Sanader objašnjavao da se izbori ne mogu dobiti samo prihodima iz redovitih sredstava te je zatim rukom pokazao pod stol i rekao da se izbori dobivaju s dvije trećine toga novca, ispod stola, a tek je jedna trećina legalnih sredstava. Kako se dobiva taj novac ispod stola? Zna se. Javna poduzeća su krave muzare…

Maratonci trče počasni krug

Početkom devedesetih mogla se na mnogo mjesta čuti parola “Neka nas kradu, samo neka nas kradu naši”. Evo jedan apokrifni zapis legendarnog Brune Bušića iz 1975. godine. “Kad se oslobodimo srpskog ropstva i stvorimo državu, vidjet ćete kako naši kradu. Svak nas je krao i potkradao, a najteže će biti kad nas naši budu krali i prodavali svjetskim jebivjetrima makro lopovima. Navalit će na nas velika ptica grabljivica. Kako tada nas spasiti od nas?”, napisao je Bušić 1975. godine.

Dobro, on je rekao većinu toga, a zapisao i uglazbio jedan književnik, ali to je to. Tko će nas spasiti od nas? Trideset godina kasnije znamo da je to bilo pogrešno. Točan odgovor glasio je “neka nas nitko ne krade”, ali sad je kasno.

Teško je pratiti borbu ove vlade protiv kriminala, ne znaš koji su koji, kako reče vic. Najzagonetnije pitanje je - postoji li u cijeloj priči neki mastermind, Mr. X, osoba koja je stajala u pozadini i čekala svoj dio kolača.

Financijske malverzacije ovdje su u velikoj mjeri – ne i u potpunosti – osvijetljene. Političke su ostale u dubokome mraku. Očito je da je HDZ pao ispod točke na koju ga je odveo Sanader, što je bilo gotovo nezamislivo. To je kao skok na Planici od 300 metara. Plenkoviću su u Splitu zviždali, bio je to orkestar zvižduka – spontan, i posve neorkestriran orkestar. Narod, izuzev valjda 500.000 klijenata i članova, ogorčen je na HDZ. No nema ih tko srušiti. Kad su se SDP-ovci nekidan postrojili da bi napali HDZ, izgledali su više kao skupina očajnih strvinara koja glođe neku napola trulu lešinu nego kao krepka i vitalna opozicija koja u niskom startu čeka na preuzimanje vlasti. Bernardićevci su još manje spremni, a Most, koji je dva puta skinuo HDZ grobaru s lopate, spreman je na to i treći put, samo bez Plenkovića.

Hoćeš-nećeš, moramo dalje s ovom vladom, osim ako sami ne odluče otići, a dovoljno su realni da znaju kako bi, ovog puta, to bio kraj stranke. Maratonci trče počasni krug.

Najčitaniji članci