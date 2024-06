Kako je regija ostala bez struje: 'Cijela mreža je pala odjednom, zaustavili smo kvar kod Zadra'

U 12 sati i 47 minuta električna mreža u Hrvatskoj, točnije u Dalmaciji, ugasila se i struje nije imao nitko do Zadra. Ugasila se i BiH, Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonije, Grčka. To se još nije dogodilo u povijesti.

Zagreb: Izjava za medije nakon što je dio Hrvatske bio bez struje | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Sad smo na razini kvara tri, zadnja, peta razina je blackout, to je Albanija proglasila. Do sad smo iskusili samo razinu dva. HOPS je pustio struju i HEP sad polako tereti manje mreže da ne dođe do kvara i na njima - rekli su za 24sata iz Hrvatskog operatora prijenosnog sustava.

Cijeli sustav pao je odjednom, u Hrvatskoj se aktivirao zaštitni sustav pa je gašenje zaustavljeno kod Zadra. U roku sat vremena, djelatnici HOPS-a su uspjeli stabilizirati mrežu i 'potjerati' struju sa sjevera države u dalekovode koji su bili ugašeni i tako omogućili HEP-u da malo po malo pušta električnu energiju u manjim sustavima napajanja. Ovaj proces se radi polako i oprezno kako ne bi došlo do kvara na mrežama, pa stoga neka mjesta još nemaju struju, ali i to bi trebalo uskoro biti rješeno. U puni kapacitet je stavljena i hidroelektrana Zakučac.

- U ovakvim situacijama aktiviraju se sustavi relejne zaštite koji u djeliću sekunde ograniče kvar koliko je to moguće - rekao je direktor Sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u HOPS-u Danko Blažević.

Zagreb: Izjava za medije nakon što je dio Hrvatske bio bez struje | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Stranice HEP-a su pale, a na dežurne brojeve se nitko nije javljao.

- U Splitu trenutno nema struje - javlja novinarka 24sata.

- Ni u Imotskom nema. Kaos je - javlja se čitatelj.

Nije bilo struje ni na Čiovu, ni u Šibeniku, Imotskom, Zadru, Makarskoj, Pločama. Nakon vijesti da struje nema na otocima i u Dalmaciji, nestalo je struje i u Slavonskom Brodu, Vinkovcima i Županji.

- Taj dio je blizu BiH gdje je mreža pala u potpunosti pa je moguće da je kvar i tu došao - rekao je Blažević.

HEP se kratko oglasio u 12 sati i 40 minuta.

- Možemo samo potvrditi da je došlo do većeg kvara na trafostanici te da smo dobili brojne upite korisnika iz Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Kolege rade na otklanjanju kvara - objavili su.

U početku se spekuliralo da je riječ o kvaru zbog visokih temperatura, preopterećenja mreže ili pak hakerskog napada. U 13 sati i 24 minute, sat vremena nakon pada mreže, HEP objavljuje šire priopćenje.

- Prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Republike Hrvatske izazvao je međunarodni poremećaj koji je zahvatio više zemalja. Hrvatski operator prijenosnog sustava radi analizu sa operatorima sustava susjednih zemalja kako bi se utvrdio uzrok. Za ublažavanje problema međunarodnog prekida opskrbe električnom energijom Hrvatska elektroprivreda stavila je u puni pogon sve svoje proizvodne kapacitete kako bi HOPS mogao osigurati opskrbu električnom energijom građana RH u što kraćem vremenskom roku. Što se tiče distribucijske mreže HEP-a, HEP - Operator distribucijskog sustava izvještava da na mreži nema oštećenja - rekli su.

No neslužbeno kaže Blažević, problem je nastao između Albanije i Grčke.

- Neki dalekovod između Grčke i Albanije je ispao i onda su se tokovi poremetili. Ali to nije službeno, to su zasad preliminarne informacije - rekao je.

Dok se HEP oglasio, uspjeli su vratiti struju u nekim gradovima, što je za Dalmaciju koja se prži na 40 stupnjeva Celzijusa bilo olakšanje.

- Bez struje je ostalo sve južnije od Zadra i Ličkog Osika. Ne znamo točan broj kućanstava. Ne bi smjela postojati mogućnost da neki dijelovi Dalmacije ne dobiju struju nazad - rekao je Blažević.

Bolnice su se automatski prebacile na agregatore pa nije bilo zaustavljanja operacija ili ugroze pacijenata koji su na respiratorima i drugim uređajima za održavanje na životu.

- Sve bolnice imaju agregate tako da imaju back up. U KBC- u Split, jedinice intenzivnog liječenja, operacijski blokovi i objedinjeni hitni bolnički prijem imaju struju preko agregata. U OB Dubrovnik su nam javili da su se upalili svi agregati. Sve je ok osim laboratorija. Drugo je funkcionalno i nitko nije ugrožen. U OB Šibenik isto su se upalili agregati. Sve u bolnici se odvija kao da ima struje jer je sve spojeno na agregate. Operacije rade. U Kninu isto. U OB Knin sve funkcionira kao i u OB Zadar - rekao je za 24sata ministar zdravstva Vili Beroš koji je trenutno u radnom posjetu Luxembourgu odakle koordinira sve aktivnosti.

U 13 sati i 54 minute, Grad Split je zamolio svoje stanovnike da racionalno troše vodu jer su pumpe za vodu na struju.

- U slučaju da se na duže vrijeme produži nestanak električne energije, moglo bi doći do problema i s vodom, jer se pumpe za vodu rade na struju, a agregati ne mogu postići dovoljno snažan pritisak. S obzirom na prekid u opskrbi električnom energijom mole se građani da racionalno troše vodu kako ne bi došlo do poteškoća u opskrbi - poručili su iz Grada Splita.

U 14 sati i 6 minuta, vatrogasci javljaju da su na splitskom području imali 20-ak intervencija. Mnogi su zvali jer su zapeli u liftu.

U 14 sati i 15 minuta, gotovo dva sata nakon nestanka struje, izjavu za medije daju ministar Ante Šušnjar i direktor Sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u HOPS-u Danko Blažević.

- Službe za sada nisu utvrdile da se radi o bilo kakvom kvaru u Hrvatskoj, a u ovom trenutku je veći dio gradova ponovno opskrbljen električnom energijom. Postoje posebne procedure za vraćanje pod napon, sve službe su na terenu, tako da mislim da će svi građani u vrlo kratkom roku dobiti električnu energiju - rekao je Šušnjar i pojasnio da je do gađenja struje u regiji došlo zbog zakona spojenih posuda: kad se dogodi veći kvar na jednoj mreži u drugoj državi, moguće je da dođe i do Hrvatske. Pohvalio je brzu i adekvatnu reakciju svih službi, jer se struja vratila prvo u Hrvatskoj.

Zagreb: Izjava za medije nakon što je dio Hrvatske bio bez struje | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iz Hrvatske, pomažemo i Bosni i Hercegovini. Naime, kako su električne mreže povezane, iz Hrvatske je HOPS 'dotjerao' struju do elektrana u BiH koje na taj način dobivaju napon da bi se same uključile natrag na električnu mrežu i da bi na taj način struja došla i u sva kućanstva u BiH. Normalna opskrba električnom energijom u BiH uspostavljena je oko 15 sati u većem dijelu zemlje. Kako su priopćili iz Nadzornog operatera sustava (NOS) koji nadzire prijenos električne energije na velikim naponima, iza 15,00 sati su aktivirali sva transformatorska postrojenja na naponu od 400 kilovolti i 220 kilovolti. Elektroprivredna poduzeća iz BiH sa sjedištima u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci su za vrijeme raspada sustava aktivirali svoje proizvodne kapacitete kako bi pomogli stabiliziranju elektroenergetskog sustava u toj zemlji i u regiji. Bolnice su i kod njih normalno funkcionirale.

- Nikad u povijesti, ni u ratno vrijeme nije bilo ovog. Dalmacija je 73 puta ostala bez napajanja jer su u to vrijeme Dalmacija i Hercegovina bili u otočnom pogonu. Događaju se veliki raspadi, nedavno je cijeli Ekvador ostao bez struje, cijela Italija je ostala bez napajanja - rekao je Blažević.

Na pitanje bi li i kvar došao i do Zagreba nisu zaustavili širenje, Blažević je rekao:

- Teoretski se može raspasti mreža u cijeloj Europi. Struja ne pozna granice država, ona operira po zakonima fizike.

Ovakve situacije nisu nešto što se može često događati, rekao je Blažević, jer što je veća mreža, to je stabilnija. Ovakvi ispadi su rijetkost i najčešće su uzrok nepredviđenih situacija. Kad je u pitanju preopterećenje mreže, Blažević kaže da je Hrvatska prošlo ljeto oborila rekord, a sad još nismo ni blizu toga pa nije vjerojatno da je to razlog. Osnovana je radna skupina na europskoj razini koja će u roku šest mjeseci istražiti što je uzrok.

- Za ovakve incidente se na europskoj razini se osnivaju radne skupine koje istražuju ovakve stvari. Takve istrage su jako komplicirane i moraju biti detaljne - zaključio je Blažević.

Zbog kvara je došlo i do požara na granici između Crne Gore i BiH. U 15 sati i 50 minuta, crnogorski mediji su izvijestili da su ekipe Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) uočili su veliki požar na dalekovodu na nepristupačnom terenu na crnogorskoj granici ka Gacku u Bosni i Hercegovini. Ekipe CGES-a pokušat će što prije doći do mjesta gdje je uočen požar kako bi sanirali veliki kvar na elektroprijenosnoj mreži, zbog čega će im trebati pomoć helikopterske postrojbe. Izvor iz CGES-a je potvrdio da je požar posljedica regionalnog kvara. „Vijestima“ je neslužbeno u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Vojsci Crne Gore rečeno da do 14:30 iz CGES-a nisu tražili da se angažiraju njihovi helikopteri.