Stručnjak za elektroenergetiku: 'Kod pada 400 kv dalekovoda, svi u liniji su u većem problemu'

Ne znam još pozadinu priče o ovom velikom nestanku struje, no vjerujem kako će se sustav brzo uspostaviti. Uvijek postoje rezervna rješenja, no dispečerima za to treba neko vrijeme. Nasreću, nismo u Južnoj Americi i kod nas ovo nije čest problem.

Komentirao je tako veliki nestanak struje stalni sudski vještak za elektrotehniku i energetski certifikator Janko Artuković.

Pojasnio je kako se problem na ovako velikom području zbiva ako se raspadne dalekovod od 400 kilovolti. Rizik za to, kaže, je mali, ali postoji kao kod svakog drugog sustava.

- Pitanje je samo na kojoj je to razini i koliko će ljudi zakačiti, a ovakvo što još nismo imali. Zamislite da postoji neki problem s rijekom Dunav. To će osjetiti oni na izvoru te sve zemlje kroz koje ona prolazi do ušća - kaže Artuković i dodaje kako zasad problem ne vidi u povećanoj potrošnji.

- Naši sustavi su pouzdani. Vrućine nisu neočekivane i ne bi njih krivio za ovo - kaže on.

Drugi sudski vještak za elektrotehniku, Vjekoslav Cirak, kaže nam kako je obaveza na distributerima da održavaju vlastite sustave.

- Svi se snabdijevaju velikim dalekovodima, a oni su osjetljivi. Sve ih treba održavati, a ponekad imamo nepogode gdje ljudi ne mogu puno učiniti nabrzinu. Hrvatska, na primjer, visi na 400 kv dalekovodu u Ernestinovu. Odande se snabdijeva i BiH, preko Županje, Save pa sve do Tuzle. Kao što su u sustav povezani Mađarska i Slovačka, tako je i Crna Gora povezana sa sustavom Albanije i juga Europe - priča Cirak.

Napominje kako elektroenergetski sustav treba ozbiljno shvatiti te na tim poslovima moraju raditi kvalitetni i obrazovani ljudi.

- Bitno je, ako imaju problem, da jave svima koji se naslanjaju na njih. Barem smo u današnje vrijeme svi povezani - kaže Cirak.