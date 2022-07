Kako je 'selfie' popeglao sukob između dva ministra zbog kojeg su kasnili građevinski projekti

Zbog svađe dvojice ministara imenjaka, Ivana Paladina i Ivana Malenice, na čekanju su bili svi veliki građevinski projekti, no sve su izgladili, ako je suditi prema najnovijoj odluci Vlade koja je nedavno predstavljena, a mi donosimo pozadinsku priču. Naime, Vlada je donijela zaključak kojim želi spriječiti zastoj građevinskih radova ugovorenih s javnim sektorom i kojim utvrđuje da poskupljenje radova do 10 posto snosi izvođač, a iznad toga javni naručitelj. Zaključkom o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda pojašnjava se procedura utvrđivanja razlike u cijeni radova tako da će u slučaju povećanja cijene radova za više od 10 postotaka razliku višu od 10 postotaka snositi javni naručitelji, a povećanje cijene radova do 10 postotaka snose izvođači radova, kako je objavio Paladina, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.