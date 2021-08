Izgledalo je kao scena iz akcijskog filma. Vidio sam mladića kako bježi od policajca. U životu nisam vidio da netko tako brzo trči, rekao je očevidac bijega uhićenika (22) u širem centru Zagreba.

U četvrtak, dan nakon što je “dao petama vjetra”, osumnjičenik je još bio na slobodi te su ga tražili zagrebački policajci. Policajac kojeg je udario prilikom bijega završio je u bolnici na pregledu. Težina njegovih ozljeda još nije bila poznata.

Zahvaljujući izjavama svjedoka očevidaca i neformalnim informacijama koje smo dobili, uspjeli smo rekonstruirati što se događalo pred zgradom Zagrepčanke u srijedu oko 15.30 sati.

Policajac i policajka, pritvorski nadzornici, u to su vrijeme osumnjičenika (22), inače hrvatskog državljanina, uhićenog temeljem Europskog uhidbenog naloga, koji je izdao Interpol Slovenije, vodili na ispitivanje u prostorije Županijskog državnog odvjetništva (ŽDO) u neboderu Zagrepčanka na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara.

Neslužbeno doznajemo da se zove Šerif te da je i ranije bio problematičan.

Policijski kombi, parkirali su iza rampe na platou kraj Zagrepčanke. Kako pričaju stanari susjednih zgrada, policajci obično uvode osumnjičenika u odvjetništvo kroz podzemnu garažu. No kako je marica previsoka za garažu, najčešće parkiraju na platou, nakon čega idu pješice do garaže.

Prema dostupnim informacijama, tako su planirali i ovaj put, no Šerif je imao drugačiji plan. Nakon što su izašli iz vozila, krenuli su prema Zagrepčanki. Policajac i policajka držali su ga ispod lakta, ona s jedne, on s druge strane.Iako su mu ruke bile vezane lisicama, uspio se istrgnuti policajki i udariti policajca. Oni su ga pokušali zaustaviti i svladati, no “izmigoljio” im se i počeo trčati.

- Sjedili smo na terasi kafića. Odjednom smo vidjeli prvo tog mladića kako trči, a zatim policajca kako ga pokušava sustići. Sve se odvijalo tako brzo da nisam stigao ni podignuti mobitel kako bih to snimio. Nisam ni znao da ima lisice, imao je nešto crno preko ruku, nismo ih uopće vidjeli - još pod dojmom rekao nam je jedan od svjedoka.

Osumnjičenika je opisao kao sitnog i vižljastog, tamne kose. Trčali su s platoa, preko Ulice Veselka Tenžere, stražnjom stranom Ulice grada Vukovara, gdje su parkirališta i terase kafića, prema Poljičkoj ulici. U kojemu smjeru je osumnjičenik pobjegao nije vidio, no čuo je da se nastavio kretati Vukovarskom ulicom.

Tijekom bijega izgubio je cipele

- Na mjesto događaja odmah su došla još četiri policijska vozila i interventna policija. Ogradili su plato oko kombija te počeli pretraživati područje. Vidio sam da su ispraznili sadržaj svih kontejnera i kanti za smeće na tom potezu. Ne znam što su tražili i jesu li uspjeli nešto naći - rekao je i dodao kako je kasnije čuo da je osumnjičenik trčao bos. Kako neslužbeno doznajemo, Šerif je tijekom bijega ostao bez cipela, a nekako se uspio riješiti i lisica, koje je putem odbacio.

Iz zagrebačke policije su šturo izvijestili o događaju.

- Zagrebačka policija intenzivno traga za muškarcem koji je napao i ozlijedio policijskog službenika te pobjegao 18. kolovoza oko 15.30 sati na Trnju, Savska cesta. Naime, prilikom izlaska iz službenog vozila osumnjičeni 22-godišnjak je fizički napao policijskog službenika Policijske uprave zagrebačke, pri čemu ga je policijski službenik uporabom tjelesne snage pokušao zadržati, ali osumnjičeni je pobjegao. Policijskom službeniku liječnička pomoć pružena je u KBC-u Sestara milosrdnica. Utvrđuju se sve okolnosti navedenog događaja te se za osumnjičenim intenzivno provode mjere traganja uz sve raspoložive policijske snage - priopćila je zagrebačka policija.

Tužitelji ga nisu ni vidjeli

Iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu na naš upit odgovorili su da su 18. kolovoza trebali ispitati hrvatskog državljanina rođenog 1999. godine, kojega Republika Slovenija traži radi vođenja kaznenog postupka zbog postojanja osnovane sumnje da je na njihovu teritoriju počinio kazneno djelo razbojništva.

- Prije početka ispitivanja od strane službenika Pritvorske policijske jedinice obaviješteni smo da je uhićenik pobjegao i stoga ispitivanje nije moglo biti provedeno - priopćili su.



Uobičajena je procedura da osumnjičeniku uhićenom temeljem Europskog uhidbenog naloga u odvjetništvu formalno utvrđuju identitet i ispituju neke okolnosti, no ne o samom djelu za koje ga se tereti. Pitaju ga pristaje li na izručenje ili mu se protivi, a zatim ga vode na nadležni sud da ga saslušao dežurni sudac istrage. On provjerava jesu li ispunjeni uvjeti za predaju tijelima gonjenja države koja ga traži, kao, primjerice, je li djelo u zastari i postoji li u našem Kaznenom zakonu djelo za koje ga se tereti. Zatim mu, u načelu, određuje istražni zatvor radi predaje. On može trajati dok Interpolov ured ne dogovori predaju s državom koja osumnjičenika traži. Ako on pristaje na predaju, realizacija može biti jako brza.

Jagić: Kolege su sve radile po propisima

Sve je u postupanju policijskih službenika bilo po pravilima struke i propisima. Osoba je, prema podacima koje imam, bila vezana lisicama, kaže predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić. Dodaje kako je bjegunac kraj Zagrepčanke u srijedu napao policijskog službenika, što se jako rijetko događa, te očekuje da će bjegunca osumnjičiti i za kazneno djelo napada na službenu osobu.

- Takvi slučajevi se periodično događaju u svim zemljama svijeta, no u zadnjih 10 godina ovo je, koliko se sjećam, prvi takav slučaj u Hrvatskoj. Inače, smatram da su kazne generalno preblage, pa tako i kazne za napade na policajce ili omalovažavanje policajaca. Napad na policijskog službenika trebao bi se oštrije sankcionirati jer je to napad na državu. Što reći kad je kazna za omalovažavanje policijskog službenika 200 DEM - zaključuje Dubravko Jagić.