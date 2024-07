Kako je Stipe Šuvar i službeno zaboravljen: 'Zgrada NSK košta kao 10 kilometara autoceste!'

"Molite Boga za vsih ki pomogoše v te knjige". Taj se naslov, ispisan nekim čudnim jezikom, prostro preko naslovnice Glasa Koncila 10. travnja 1988. godine. "Uređenjem Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu hrvatski je narod dobio i posljednju značajnu instituciju kulture koja mu je bila neophodna u njegovu razvoju u modernu naciju", rekao je predsjednik Odbora za izgradnju tog projekta, koji je u Saboru predviđen još 1966. godine, ali se pune 22 godine, sve do dana polaganja kamena temeljca – spomenutog 10. travnja – ništa nije maknulo s mrtve točke. E, da, predsjednik Odbora bio je dr. Stipe Šuvar, i do te svečanosti, koju su zajednički slavili Crkva i Partija, on je u taj projekt uložio golemu energiju, usporedivu možda tek s onom koju je Ratko Čačić uložio u gradnju autoceste...

