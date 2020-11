Kako možemo smanjiti utjecaj vozila na okoliš?

Prilikom stavljanja na tržište novog modela vozila proizvođač je obavezan homologirati vozilo sukladno strogim propisima koje nalaže zakonodavac

<p>Takve stroge propise pojedino vozilo mora zadovoljavati i dalje, pa je periodičnom kontrolom ispušnih plinova potrebno utvrditi jesu li sastav ispušnih plinova i pojedine značajke ispuha još uvijek u dopuštenim granicama koje je propisao proizvođač vozila, odnosno zakonodavac, i tijekom eksploatacije vozila.</p><p><strong>Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila</strong>, čiji je popularni razgovorni naziv još i eko test, obavlja se u sklopu redovnog tehničkog pregleda vozila pogonjenih benzinskim i dizelskim motorima. Periodično ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila, osim brige za što čišću okolinu, ima zadatak upozoriti svakog vlasnika na eventualne nepravilnosti izgaranja goriva u motoru vozila koje mogu imati za posljedicu povećanu potrošnju goriva i nastanak skupih kvarova.</p><p>Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama u Republici Hrvatskoj propisano je da je za<strong> vozila s benzinskim motorom mjerodavna vrijednost ispušnih plinova volumni udio ugljikova monoksida</strong> (CO) i vrijednost faktora zraka (λ) koju je propisao proizvođač vozila, dok je za vozila s dizelskim motorima mjerodavan stupanj zacrnjenja, tj. stupanj do kojeg čestice u ispušnim plinovima priječe prolazak svjetlosti, a on se izražava koeficijentom apsorpcije (k).</p><p>Spomenute vrijednosti u stanicama za tehnički pregled mjere se odgovarajućim analizatorima, pri čemu analizatori namijenjeni provjeri vozila s benzinskim motorom, osim udjela ugljikova monoksida (CO), mjere i udjele ugljikova dioksida (CO2), ugljikovodika (HC) i kisika (O2) koji su potrebni za izračun faktora zraka (λ). Izmjerene vrijednosti ugljikova dioksida, ugljikovodika i kisika u ispuhu vozila s benzinskim motorom ne utječu na prolaznost na eko testu, ali mogu poslužiti kao dobar pokazatelj kvalitete ispuha vozila.</p><p><strong>Kod benzinskih motora</strong> s reguliranim katalizatorom, nakon što motor postigne radnu temperaturu propisanu od strane proizvođača, analizatorom plinova <strong>mjere se ispušni plinovi na povišenom broju okretaja</strong> (najčešće u rasponu od 2500 do 3500 min-1), a zatim na praznom hodu („leru“).</p><p><strong>Ispitivanje dizelskih motora</strong> se vrši tako da se, nakon postizanja radne temperature koju propisuje proizvođač, slobodnim ubrzanjem neopterećenog motora od brzine vrtnje na praznom hodu do najveće brzine vrtnje analizira koeficijent zacrnjenja. Nakon tri ili više (najviše deset) ubrzanja neopterećenog motora računa se srednji koeficijent zacrnjenja ispušnog plina (k) čija vrijednost treba biti niža od one koju je proizvođač propisao.</p><p>Dakle, <strong>kontroliranjem ispuha motornih vozila izravno se utječe na smanjenje zagađenja zraka</strong>. Pritom ne zaboravite da je za ispravnu provedbu eko testa <strong>važno da u motoru bude dovoljno ulja</strong>,<strong> pa prije tehničkog pregleda obavezno provjerite razinu ulja u motoru</strong> i, prema potrebi, dotočite koliko je potrebno da razina ulja bude između minimuma i maksimuma označenog na mjernoj šipci. Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim na eko testu, prvi ponovljeni eko test u roku od 10 radnih dana zaračunat će se u iznosu od 50% početnog iznosa pune naknade.</p>