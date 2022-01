Hrvatska je u srijedu zabilježila rekordan broj novih slučajeva, a zabilježen je i jedan slučaj istodobne zaraze gripom i korona virusom. Evo kako prepoznati gripu, prehladu i omikron.

Dr. Abdul El-Sayed, je nedavno izjavio za CNN kako postoji jednostavan način da se odredi razlika između simptoma. Savjetuje da razmislite o tome s kim ste bili u kontaktu, a ako je to bila osoba koja ima COVID, simptomi bi mogli biti upravo te bolesti.

Gubitak mirisa i okusa su specifični simptomi ove bolesti i često mogu otkriti da ste se zarazili koronavirusom.

Omikron varijanta često donosi i glavobolju kao simptom

Dr. Lisa Barrett, specijalistica za zarazne bolesti u Kanadi je izjavila kako uz spomenute savjete dr. Abdula i Covid test može otkriti radi li se o prehladi ili COVID-u.

Jednom kad počnete osjećati simptome, trebate se izolirati i napraviti nekoliko testova.

Testove nemojte raditi odmah kad primijetite simptome već drugi dan. Niste sami ako ste zbunjeni oko pojave simptoma Covid-a ili prehlade jer omikron varijanta dosta podsjeća na simptome prehlade. Zašto?

Znanstvenici su u prosincu objavili rezultate studije koja je otkrila da omikron soj ima sličan genetski sastav kao obična prehlada.

Ustvari, omikron je tu sličnost mogao 'pokupiti' od nekoga tko je imao prehladu, stoji u priopćenju.

A je li nova omikron varijanta infektivnija i/ili virulentnija od dosad opisanih varijanti?

Procjenjuje se da je delta varijanta oko 40 posto infektivnija od alfa varijante, kako pišu stručnjaci na stranici stampar.hr, a kako je alfa varijanta oko 50 % infektivnija od ishodišne varijante, znači da je delta dvostruko infektivnija od tzv. divljeg, wuhanskog tipa virusa. To zorno vidimo u ovom četvrtom valu u Hrvatskoj.

Na žalost, najnoviji podaci iz JAR-a govore da je omikron oko dva puta infektivniji od delte, što je razlog dodatne zabrinutosti. Zbog brojnih mutacija spekuliralo se s mogućnošću da bi upravo brojnost mutacija mogla smanjiti fitness virusa, odnosno njegovu sposobnost prijenosa i širenja.

Dobra je vijest da ova varijanta unatoč njezinom brzom širenju u zemljama na jugu Afrike izaziva samo blage simptome ili asimptomatske infekcije, ali za sada je uglavnom inficirano samo mlađe stanovništvo. U JAR-u su zaražene osobe do 35 godina i pretežito studenti (podaci od 14.12.2021.), pa je to situacija kao kod nas u ljetnoj sezoni, a na temelju toga nije moguće reći kakve će kliničke slike izazivati ova varijanta kada se proširi na stariju populaciju s komorbiditetom.

Niti jedna do sada poznata varijanta SARS-CoV-2 nije dokazano virulentnija, i niti jedna do sada nije uvrštena u kategoriju varijanti s teškim posljedicama (engl. variants of high consequence) po podjeli varijanti SARS-CoV-2 koju je objavio američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (engl. Centers for Disease Control and Prevention, CDC).