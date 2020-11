Kako putovati van Hrvatske? Smijete stati samo na pumpama

<p>Zbog sve većeg broja novozaraženih korona virusom, sve više europskih zemalja odlučilo je uvesti restriktivne mjere. Nakon Njemačke, Francuske, Slovenije, Belgije, Španjolske, sad su i Engleska i Austrija najavile djelomični lockdown. </p><p>Granice unutar EU ostaju otvorene, pa se putovati može. Ali prije treba provjeriti za svaku zemlju je li nas stavila na crvenu listu te što to znači. Naime, u Sloveniju možete ući bez karantene i negativnog testa samo ako dolazite iz zelenog područja. Nažalost, Slovenci su velik dio Hrvatske zacrvenili, pa svi koji dolaze iz crvenih županija moraju u 10-dnevnu karantenu, koja se može izbjeći uz negativan test ne stariji od 48 sati. </p><p>Sve zemlje, pa tako i Slovenija, dopuštaju tranzit do druge zemlje, što podrazumijeva samo stajanje na benzinskoj crpki, uz potvrdu. No valja napomenuti kako je kod naših susjeda i zabrana kretanja od 21 do 6 sati, što znači da je tranzit moguć samo uz uvjet da osoba može napustiti Sloveniju zbog mjera susjednih država, obavještava Ministarstvo vanjskih poslova. </p><p>I Austrija nas je podijelila po bojama, pa je stanovnicima crvenih županija ulazak u zemlju moguć samo uz negativan test. Bez testa ćete u karantenu. Za one koji dolaze iz zelenih područja nikakvih ograničenja nema. I Njemačka nas je stavila na crvenu listu, pa je za ulazak u njihovu zemlju potreban negativan test. Ako ga nemate, morate u samoizolaciju na 14 dana. </p><p>Svi putnici koji dolaze u Belgiju, bez obzira iz koje zemlje i kojim prijevoznim sredstvom dolaze, moraju ispuniti 48 sati prije dolaska formular. Izolacija je sedam dana, osim u slučaju boravka manjeg od dva dana. Ako želite u Ujedinjeno Kraljevstvo, također dva dana prije morate ispuniti online obrazac, a obavezna samoizolacija propisuje se za ulazak u Englesku, Škotsku, Wales i Sj. Irsku od 14 dana bez obzira na negativan test.</p>