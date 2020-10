Velika Britanija ide u lockdown: 'Bolnice su na rubu katastrofe'

Zatvaraju se ugostiteljski objekti, ali dozvoljena je dostava i naručivanje hrane, zatvaraju se teretane, frizerski saloni, a ostaju otvorene škole i fakulteti, te trgovine s osnovnim potrebama

<p>Boris Johnson je objavio da i Velika Britanija ide u lockdown, samo nekoliko sati nakon što je lockdown proglasila i Austrija. Johnson se odlučio na uvođenje drugog lockdowna nakon što je broj zaraženih korona virusom premašio milijun.</p><p>Lockdown počinje u četvrtak i trajat će do 2. prosinca. Zatvaraju se sve trgovine koje ne prodaju osnovne potrebe, ograničavaju se putovanja, zatvaraju se svi ugostiteljski objekti, frizeri i teretane, ali će biti dozvoljena dostava i naručivanje hrane. Škole i fakulteti ostaju otvoreni, a svi čiji posao zahtjeva rad iz ureda ili na terenu moći tako raditi, dok se ostale građane poziva da rade od kuće.</p><p>Iako se teretane zatvaraju, građani će moći vježbati na otvorenom. Što se tiče putovanja, državu mogu napustiti oni koji to moraju radi posla, ali odlazak izvan zemlje radi godišnjih odmora i praznika nije dozvoljen. Engleska nogometna liga će se nastaviti, kao i ostala natjecanja u vrhunskom sportu.</p><p>Građanima se preporuča da se mogu susresti samo s jednom osobom izvan svog domaćinstva, a drugi britanski lockdown se uvodi nakon što su analize stručnjaka i epidemiologa pokazale da će Velika Britanija imati puno veći broj preminulih od korona virusa nego u prvom valu.</p><p>- Virus se širi brže nego što smo predvidjeli u najpesimističnijem scenariju - rekao je Boris Johnson.</p><p>Prema procjenama britanskih epidemiologa, bez novih mjera Velika Britanija bila bi na rubu katastrofe, liječnici bi bili prisiljeni birati kome će spasiti život, a koga će pustiti da umre, jer prema sadašnjim trendovima, do sredine studenog gotovo svi bolnički kapaciteti bit će popunjeni, objavljeno je na presici.</p><p>U subotu je u Velikoj Britaniji bilo 21.915 novozaraženih korona virusom, te 326 preminulih. Velika Britanija je deveta država koja ima više od milijun zaraženih. Parlament će o ovim novim mjerama glasati u srijedu, dan prije njihove implementacije.</p>