Društvene mreže posljednjih godina, a posebno posljednjih mjeseci, preplavila je bujica mržnje. Vidjeli smo to već, dovoljno je zaviriti u komentatorsku sekciju bilo koje objave, bilo kojeg medija. Bez obzira na to o kakvoj benignoj vijesti se radilo, bez obzira na to piše li se o sukobima na Bliskom istoku, o političkoj krizi u Austriji ili o najboljim receptima za božićnu puricu, komentari su jednaki.